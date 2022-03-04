• 04 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!
Yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Bir giyim markasının davetine katılan 40 yaşındaki güzel, neşeli halleriyle dikkat çekerken, objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu verdi.
• 04 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
1
Geçtiğimiz yıl Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan, yapımcı sevgilisiyle ilk kez eylülde düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkan Adriana Lima, sosyal medya hesabından bebek beklediği haberini vermişti.
3
Davet için siyah bir elbise tercih eden Adriana Lima'nın, karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk kez hamilelik pozu veren ünlü model, keyifli halleriyle annelik heyecanını yansıttı.
4
6
Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.