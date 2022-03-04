Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAdriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!
HaberlerMagazin Haberleri Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!
• 04 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:

Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!

Yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Bir giyim markasının davetine katılan 40 yaşındaki güzel, neşeli halleriyle dikkat çekerken, objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu verdi.

• 04 Mart 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
1Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan, yapımcı sevgilisiyle ilk kez eylülde düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkan Adriana Lima, sosyal medya hesabından bebek beklediği haberini vermişti.

2KARNI BELİRGİNLEŞTİ

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Brezilyalı yıldız, önceki gün sevgilisiyle birlikte ünlü bir giyim markasının yeni koleksiyonunun sergilendiği defileyi gitti.

3Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü

Davet için siyah bir elbise tercih eden Adriana Lima'nın, karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk kez hamilelik pozu veren ünlü model, keyifli halleriyle annelik heyecanını yansıttı.

4BÖYLE DUYURDU

BÖYLE DUYURDU

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki güzel, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

5Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü

Adriana Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki testi göstermiş, testte 'hamile' kelimesi görülmüştü.

6Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü

Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.

7Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü
8Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü
9Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü
10Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü
11Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!

    ‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!

    ‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!

    Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!

    Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!

    Arda Kural: Ben hep ağlarım, gözyaşlarımı çok seviyorum

    Arda Kural: Ben hep ağlarım, gözyaşlarımı çok seviyorum