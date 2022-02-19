Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.470.15USD13.650.54ALTIN831.820.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    YaşamAdrenalin dolu anlar! Ziyaretçiler akın ediyor!
    HaberlerYaşam Haberleri Adrenalin dolu anlar! Ziyaretçiler akın ediyor!
    ABONE OL

    Adrenalin dolu anlar! Ziyaretçiler akın ediyor!

    İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı. Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunarken, ziyaretçilere ise keyif dolu anlar yaşatıyor.

    • 19 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
    • 19 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
    1Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı. Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunuyor. Cam zeminde bazı ziyaretçiler ilk adımı atmakta zorlanırken bazıları ise yere bakmadan yürüyor.

    2Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    Havada yürüyormuş hissi veren zeminde İstanbul’un birçok noktası da görünüyor. Özellikle İstanbul’un köprüleri, Çamlıca Kulesi, Tarihi Yarımada ve Adalar manzarası, akşam saatlerinde şehrin ışıklarıyla birleşiyor.

    3Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    Ortaya büyüleyici bir manzara çıkarken, cam teras İstanbul manzarasını 360 derecelik kesintisiz bir açıyla izleme şansı sunuyor. Teras, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

    4Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    Anadolu yakasında bulunan bir AVM’nin en üst katında yer alan teras, 3 metre derinliği, 27 metre uzunluğu ve 200 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en uzun cam balkonlarından biri olma özelliği taşıyor.

    5“360 derece İstanbul manzaramız var”

    “360 derece İstanbul manzaramız var”

    Seyir terası hakkın bilgi veren Entertainment Eğlence Genel Müdürü Gülnur İnkaya, “Mekanımız yaklaşık üç hafta önce açıldı. İki ayrı kattan oluşuyor. Şu anda yerden 200 metre yükseklikte duruyoruz ama deniz seviyesinden 300 metre yükseklikteyiz.

    6Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    En önemli özelliğimiz ise cam terasımız. Avrupa’da tek başka örneği yok. Dünyada da sayılı yerlerde mevcut. 27 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde bir cam teras burası.

    7Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    Yükseklik korkusu olanlar için oldukça adrenalin yüklü bir mekan. Cam terasın üzerinde dans deneyimleyen ziyaretçilerimizde oluyor. Her iki katımızda da 360 derece İstanbul manzaramız var. Çamlıca, Adalar, Finanskent, tarihi yarımada, boğaz köprülerine hakim bir manzaraya sahip” şeklinde konuştu.

    8“İstanbul’un bir ikonu haline getirmek istiyoruz”

    “İstanbul’un bir ikonu haline getirmek istiyoruz”

    Cam terasın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gördüğünü vurgulayan İnkaya, “Buranın yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için gelinmesi gereken yer olmasını istiyoruz.

    9Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    İstanbul’un bir ikonu haline getirmek istiyoruz. Korkan çok oluyor, ayrıca adım atmakta zorlananlar oluyor. Sosyal medyaya paylaşımda bulunmak için buna katlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

    10“İstanbul ayaklarımızın altında”

    “İstanbul ayaklarımızın altında”

    Cam teras üzerinde ilk defa yürüdüğünü ifade eden bir vatandaş, “Bu duyguyu tarif etmek zor. İstanbul ayaklarımızın altında. Herkese tavsiye ediyorum. İlk zamanda baş dönmesi yapıyor ama sonrasında alışılıyor" dedi.

    11Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

    Yükseklik korkusu olmasına rağmen cam teras üzerinde yürüdüklerini belirten bir diğer vatandaş, “Bir süre sonra insan alışıyor. Ben çok beğendim” dedi.

    12Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor
    13Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor
    14Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor
    15Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor
    16Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor
    17Adrenalin dolu anlar Ziyaretçiler akın ediyor

      İLGİLİ GALERİLER

      Sıradaki Galeri
      Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

      Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

      Rusya balistik füzeleri fırlattı dünya alarma geçti! Kritik bölgede peş peşe patlamalar meydana geldi...

      Rusya balistik füzeleri fırlattı dünya alarma geçti! Kritik bölgede peş peşe patlamalar meydana geldi...

      Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

      Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

      Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....

      Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....