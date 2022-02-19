Adrenalin dolu anlar! Ziyaretçiler akın ediyor!

Yükseklik korkusu olanlar için oldukça adrenalin yüklü bir mekan. Cam terasın üzerinde dans deneyimleyen ziyaretçilerimizde oluyor. Her iki katımızda da 360 derece İstanbul manzaramız var. Çamlıca, Adalar, Finanskent, tarihi yarımada, boğaz köprülerine hakim bir manzaraya sahip” şeklinde konuştu.