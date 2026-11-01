Adı da görüntüsü de dikkat çekiyor: Türkiye'nin en özel narlarından birinin hasadı başladı

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Vali Faik Oktay Sözer konuşmasının devamında, "Tarım Şehri Bilecik" anlayışıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılmasının önemine değindi. İnhisar narının ülke genelinde daha fazla tanınan ve tercih edilen bir ürün haline gelmesini hedeflediklerini ifade eden Sözer, "Üretmek kadar, üretilen ürüne değer kazandırmak ve emeğin hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamak da önemlidir. İnhisar narının yalnızca bölgemizde değil, ülkemizin dört bir yanında tanınan ve tercih edilen bir ürün haline gelmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır" diye konuştu.