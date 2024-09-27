Adana'da su krizi tehlikesi! Yer altı kaynaklarında çok ciddi azalmalar var, Adana'da obruk oluşum riski artıyor
Türkiye’de dünya genelinde yaşanana iklim krizi nüfus artışı ve karbon salınımındaki artış gibi sebeplerden dolayı son yıllarda su krizi baş gösterdi. Yaşanan bu kriz Türkiye genelinde birçok tarım alanında obruk oluşumunu artırdı ve bu oluşumun ilerleyen yıllarda artacağı öngörülüyor. Su krizinin etkisiyle Türkiye genelinde obruk krizinin gelecek yıllarda artacağını açıklayan Adana Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Türkiye’nin milli su rezervi sayılan yer altı kaynaklarının yok olmasının engelleyecek adım atılmadığı takdirde tıpkı Konya’da olduğu gibi Adana’da da obruk oluşumunun hızlanacağını dile getirdi.
Vatan Özel
• 27 Eylül 2024 - 07:02 • Son Güncelleme:
Vatan Özel
• 27 Eylül 2024 - 07:02 • Son Güncelleme: