Adana'da görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

"Bazı öğrenciler hiç hikaye yazamayacağını düşünürken atölyede bir anda tabletle yazmaya başladılar. İnsanların, onların hayatlarındaki ışığı görebilmesi için bu projeyi başlattık. Görme yetersizliği olan tüm insanlara bunun bir farklılık olduğunu gösteriyor ve çocuklarımızın dünyasına tüm insanlığı davet ediyoruz. Projenin içerisinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."