Adana'da görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı
Adana'da görme engelli öğrencilerin okulda yaşadıkları olaylar ve hayallerinden yola çıkarak yazdıkları hikayeler, "Benim Okulum Benim Hikayem" adlı kitapta bir araya getirildi. Okul müdürü Cemal Dağhan 'Bazı öğrenciler hiç hikaye yazamayacağını düşünürken atölyede bir anda tabletle yazmaya başladılar. İnsanların, onların hayatlarındaki ışığı görebilmesi için bu projeyi başlattık' dedi.
AA
• 07 Ocak 2025 - 17:00 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Ocak 2025 - 17:00 • Son Güncelleme: