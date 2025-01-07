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Adana'da görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Adana'da görme engelli öğrencilerin okulda yaşadıkları olaylar ve hayallerinden yola çıkarak yazdıkları hikayeler, "Benim Okulum Benim Hikayem" adlı kitapta bir araya getirildi. Okul müdürü Cemal Dağhan 'Bazı öğrenciler hiç hikaye yazamayacağını düşünürken atölyede bir anda tabletle yazmaya başladılar. İnsanların, onların hayatlarındaki ışığı görebilmesi için bu projeyi başlattık' dedi.

AA
• 07 Ocak 2025 - 17:00 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Ocak 2025 - 17:00 • Son Güncelleme:
1Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda geçen yıl öğrencilerin duygularını kitaba aktarmaları için proje başlatıldı.Okulun müdürü Cemal Dağhan öncülüğünde yürütülen proje kapsamında çocuk edebiyatı yazarı Yunus Meşe'nin katılımıyla hikaye yazma atölyesi oluşturuldu.

2Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Öğretmenlerin de yer aldığı atölyede farklı sınıflardan 14 öğrenciye hikaye yazma konusunda eğitim verildi.Eğitim sonunda görme engelliler, hayallerini ve okulda yaşadıkları olayları hikayeleştirip Braille alfabesiyle kabartma yazı tabletine aktardı.

3KİTAP YAKLAŞIK 3 AYDA OLUŞTURULDU

'KİTAP YAKLAŞIK 3 AYDA OLUŞTURULDU'

Öğrencilerin hikayeleri ile öğretmenlerin kaleme aldığı yazılar birleştirilip "Benim Okulum Benim Hikayem" adlı kitapta buluşturuldu.

4Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Okul müdürü Cemal Dağhan, AA muhabirine, kitabın yaklaşık 3 aylık çalışmayla oluşturulduğunu söyledi.Projeye velilerin de olumlu yaklaştığını anlatan Dağhan, "Kitabı yazarken düşüncemiz, çocuklarımızın hikayelerinin görme engelli çocuklara ve Türkiye'deki küçük yazarlara örnek olabilmesiydi." dedi.

5Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Dağhan, engelli bireylerin kendilerini yazıyla da ifade edebilmelerini istediklerini, kitabın gelecekte İngilizceye çevrileceğini dile getirdi.Özel eğitim öğretmeni Ahmet Karaca da öğrencilerin yazarlık atölyesinde heyecanlı anlar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

6Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

"Bazı öğrenciler hiç hikaye yazamayacağını düşünürken atölyede bir anda tabletle yazmaya başladılar. İnsanların, onların hayatlarındaki ışığı görebilmesi için bu projeyi başlattık. Görme yetersizliği olan tüm insanlara bunun bir farklılık olduğunu gösteriyor ve çocuklarımızın dünyasına tüm insanlığı davet ediyoruz. Projenin içerisinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

7Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Karaca, basım süreci tamamlanan kitap için 11-19 Ocak'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde imza günü düzenleneceğini dile getirdi.

8Adanada görme engelli çocukların hayalleri kitaplaştırıldı

Projede yer alan 8. sınıf öğrencisi Hira Yaman, daha önce hikaye yazamayacağını düşündüğünü belirterek, "Yazardan eğitim aldık. Bize nasıl hikaye yazılacağını öğretti. Kitabın diğer görme engellilere umut olacağını düşünüyorum. Onlar da başarabilirler." diye konuştu.