Adalar'da 'Azmanbüs' krizi yükseliyor: "Kartal - Pendik minibüsü gibi"

BELEDİYE NE DİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu araçların Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, Japonya, Portekiz, Romanya, İspanya, ABD ve Kanada’da kullanıldığı belirtilerek özetle şöyle denildi: “Mevcut 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araçların UKOME tarafından verilen kulanım izin süresi 30 Nisan 2024’de sona ermiştir. Bu nedenle yine elektrikli, sessiz ve çevreci olan ancak ilgili mevzuat gereği M sınıfı ve tescilli olması gereken araçların hizmete alınması gerekmiştir. İETT tarafından, Adalar’a özel olarak üretilmesi istenen yeni elektrikli araçlar için açılan ihalelere ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin katılım sağlamaması sebebiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ve KARSAN’ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip araçlar alınmıştır. Adalar’da yaşayan farklı yaş ve farklı sağlık durumdaki insanların hastane - okul – mezarlık – sahil gibi istedikleri yere ulaşımlarının sağlanabilmesi açısından zorunluluktur.”



‘KARTAL PENDİK MİNİBÜSÜ GİBİ'



Adalar’da yaşayan oyuncu ve senarist Levent Kazak sosyal medya hesabından “Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve çok sayın kamuoyuna açık mektup” başlığıyla yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Mevcut elektrikli (akülü) taksi ve elektrikli otobüs sistemi aslında çok iyi çalışıyor ama yaz nüfusu 100 binleri bulunca yapılacak bir şey yok, yetmiyor. Faytonlar kalktıktan sonra gelen bu elektrikli araçlara 4 senedir ruhsat alınamadı. Alternatif olarak şimdilik 12 adet azman minibüs getirildi. Bunlar eski Magirus’lara benzeyen Sarıyer-Beşiktaş, Kartal-Pendik arası çalışan minibüslerin aynıları, fakat elektriklisi. Bu taşıtlar adayı tanımayan, adaya hiç adım atmamış bir ekip tarafından onaylanmış belli ki.”