Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

"Fatih Terim ve yakın bir arkadaşımdan Ryan Babel için izin istedim. Fakat Galatasaray'da bir hoca değişikliği oldu ve Babel'i oynatmak istediğini açıklayınca transfer iptal oldu. Ayrıca Ocak transfer döneminde zamanımız olmadığı için tamamlayamadığımız bir veya iki alternatifimiz vardı. Bu yaz bazı büyük alternatiflerimiz var, bu yüzden bunu avantajımıza kullanacağımızı düşünüyorum."