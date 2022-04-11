Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın 'Hull Live'a' verdiği röportaj Türkiye'de bir hayli ses getirdi. Ilıcalı, Mesut Özil iddiaları için önemli açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'le olan transfer görüşmesinin perde arkasını araladı. İşte Acun Ilıcalı'nın o ifadeleri...
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Fatih Terim ve yakın bir arkadaşımdan Ryan Babel için izin istedim. Fakat Galatasaray'da bir hoca değişikliği oldu ve Babel'i oynatmak istediğini açıklayınca transfer iptal oldu. Ayrıca Ocak transfer döneminde zamanımız olmadığı için tamamlayamadığımız bir veya iki alternatifimiz vardı. Bu yaz bazı büyük alternatiflerimiz var, bu yüzden bunu avantajımıza kullanacağımızı düşünüyorum."
Ilıcalı, "Hayır. Mesut Özil kesinlikle Hull City'ye gelmeyecek. Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Çok iyi bir arkadaşım ve Türkiye'de mutluysa neden tekrar İngiltere'ye gelmesini isteyeyim? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve orada ailesiyle birlikte iyi bir hayat yaşıyor. Takımla olan problemlerini çözeceğine eminim." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Aslan'a devre arasında katılan Gomis Kadıköy'de etkisiz bir performans ortaya koyarken İngilziler, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini karşılıklı feshettiği Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular.
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.