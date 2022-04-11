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İngiltereAcun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi
Haberlerİngiltere Haberleri Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi
• 11 Nisan 2022 - 19:01 • Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın 'Hull Live'a' verdiği röportaj Türkiye'de bir hayli ses getirdi. Ilıcalı, Mesut Özil iddiaları için önemli açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'le olan transfer görüşmesinin perde arkasını araladı. İşte Acun Ilıcalı'nın o ifadeleri...

• 11 Nisan 2022 - 19:01 • Son Güncelleme:
1Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

2Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Hull City'ye transfer olacağını iddia etmişti. Hull Daily Mail'de yer alan haberde Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Mesut Özil'i gelecek sezon Hull City'ye getirmek için ikna çabalarına başladığı aktarılmıştı.

3Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Acun Ilıcalı, Mesut Özil başta olmak üzere Ryan Babel ve transfer girişimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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5Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

"Fatih Terim ve yakın bir arkadaşımdan Ryan Babel için izin istedim. Fakat Galatasaray'da bir hoca değişikliği oldu ve Babel'i oynatmak istediğini açıklayınca transfer iptal oldu. Ayrıca Ocak transfer döneminde zamanımız olmadığı için tamamlayamadığımız bir veya iki alternatifimiz vardı. Bu yaz bazı büyük alternatiflerimiz var, bu yüzden bunu avantajımıza kullanacağımızı düşünüyorum."

6Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

İngiliz basınında yer alan Mesut Özil'in Hull City'ye transfer haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in İngiltere'ye gelmek gibi bir niyetinin olmadığını ve Fenerbahçe'de kalarak başarılı olacağını ifade etti.

7Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Ilıcalı, "Hayır. Mesut Özil kesinlikle Hull City'ye gelmeyecek. Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Çok iyi bir arkadaşım ve Türkiye'de mutluysa neden tekrar İngiltere'ye gelmesini isteyeyim? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve orada ailesiyle birlikte iyi bir hayat yaşıyor. Takımla olan problemlerini çözeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

8Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Aslan'a devre arasında katılan Gomis Kadıköy'de etkisiz bir performans ortaya koyarken İngilziler, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini karşılıklı feshettiği Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular.

9Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.

10Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak kontratını sonlandırdığı Mbaye Diagne'yi 'fırsat transferi' olarak adlandırılan İngilizler, oyuncuyla temasların başladığını aktardı. Sakatlığını atlatıp bu ay içinde sahalara dönmesi beklenen Mbaye Diagne'nin de İngiltere Premier Lig'e sıcak baktığı kaydedildi.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Mbaye Diagne 4 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve beklentilerin oldukça altında kalmıştı. 30 yaşındaki Mbaye Diagne, West Bromwich Albion ile çıktığı 16 maçta ise 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

12Acun Ilıcalıdan bomba açıklama Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

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