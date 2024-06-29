Acılı anne o görüntüleri izledi: 'Saçı yerine önce kalbini değiştirseydi'

1 Mart’ta İstanbul’da, ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı. 14 Haziran sabahı 09:41 sularında polisin olay yerinde hem Tok’u hem de Cihantimur’u kelepçelediği görülüyor. Koyu lacivert renkte kapüşonlu sweat-shirt, gri eşofman altı ve spor ayakkabı giyen Cihantimur, iki yetkili tarafından polis aracına doğru götürülüyor.