Acılı anne o görüntüleri izledi: 'Saçı yerine önce kalbini değiştirseydi'
Oğuz Murat Aci'nin katili Timur Cihantimur ve onu Amerika'ya kaçıran annesi Eylem Tok'un gözaltı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Oğuz Murat Aci'nin gözü yaşlı annesi Pervin Aci o görüntüleri izledi, "4 aydır bu anı bekliyordum" dedi. Saçını kestiren ve boyatan Eylem Tok için ise, "Saçını değiştirmiş ama önce kalbini değiştirseydi" sözleriyle tepkisini gösterdi.
• 29 Haziran 2024 - 10:40 • Son Güncelleme:
• 29 Haziran 2024 - 10:40 • Son Güncelleme: