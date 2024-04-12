ABD basınından şok iddia! İran İsrail'e saldırmaya hazırlanıyor!
ABD basınında yer alan haberlere göre, İran'ın önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'e saldırması bekleniyor. İran devlet liderlere yakın kaynaklar, siyasi riskler nedeniyle saldırı planına ilişkin nihai karara varılamadığını kaydetti. ABD Büyükelçiliği perşembe günü bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanlarını ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
• 12 Nisan 2024 - 12:57 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2024 - 12:57 • Son Güncelleme: