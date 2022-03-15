90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum

Larin'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Net bir penaltı verilmesi gerekirdi.Deniz Çoban: Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini kısıtlamıyor. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru.Bülent Yıldırım: İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Zamanlaması kısa olsa da düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi engelleyen bir hamle. Bu fair mi? Hayır. Adil mücadele var mı? Hayır. Bu pozisyon çok net penaltı.