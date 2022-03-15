90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum
Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu yorumladılar.
Can'ın topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Lale Orta: Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Devam kararı doğru.Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Göğsüne geliyor.
Kerem'in ikinci golü öncesinde faul var mı?
Lale Orta: Beşiktaşlı oyuncu teması alır almaz kendini bırakıyor. Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Yoruma muhtaç bir pozisyon. Hakem kolay çalamaz. Yardımcının 2 metre önünde. Bir şey varsa yardımcıdan bekler. Sağ ayağıyla üst baldıra bir hamle var ama düşürmek için yeterli değil. Hakemin devam ettirmesi doğru karar.Bülent Yıldırım: Burada hiçbir faul yok. Devam kararı doğru.
Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı?
Lale Orta: Batshuayi kendini kolay bırakıyor. Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Batshuayi kendini bırakıyor. Penaltı verilse çok kolay olurdu.Bülent Yıldırım: Küçük bir şarj var. Yoruma açık, kabul. Penaltı verse kimse bir şey der mi, demez. Arkadan geldi, dikkatsiz geldi der. Hakemin kararına saygı duyuyorum.
Mustafa Muhammed'e gösterilen sarı kart doğru mu?
Lale Orta: Sarı kart uygulamayı tercih etmiş.Deniz Çoban: İşini sağlama aldı. Oyundan çıkıyor, atılmaz diyerek sarı kart gösterdi bence.Bülent Yıldırım: Hakem en yakın noktadan sahadan çık talimatı verebilir. Hakem tavsiyesine uymuyorsa sarı kart kararı doğru.
Van Aanholt'un kaleciyle tartışması var, kart gerekir mi?
Lale Orta: Net sarı kart.Deniz Çoban: Yüzde yüz gerekir. Bunu gören bir hakem sarı kart göstermeli. İzahı yok. Normalde bu dakikada kavga bile çıkabilir.Bülent Yıldırım: Van Aanholt oynatmamak istiyor. Oyunun başlatmasını geciktiriyor. Net sarı kart.
Larin'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Lale Orta: Net bir penaltı verilmesi gerekirdi.Deniz Çoban: Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini kısıtlamıyor. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru.Bülent Yıldırım: İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Zamanlaması kısa olsa da düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi engelleyen bir hamle. Bu fair mi? Hayır. Adil mücadele var mı? Hayır. Bu pozisyon çok net penaltı.
HERKES VAR NEREDE DİYORDU AMA VAR KARIŞAMAZ!
Ahmet Çakar: "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!"Erman Toroğlu: "Çok net bir penaltı pozisyonu. VAR neden çağırmadı bilmiyorum."Gökhan Keskin: "Penaltı verilmeliydi"Reha Kapsal: "Bana göre penaltı değil."Levent Tüzemen: "Verilse ucuz bir penaltı olurdu."
Larin'in penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahale edebilir mi?
Lale Orta: VAR bu pozisyonda karışamaz. Mevcut protokol çerçevesinde müdahale edemez.Deniz Çoban: VAR ile bu pozisyonun bir alakası yok. Çekme daha kuvvetli olsa belki VAR çağırabilirdi.Bülent Yıldırım: Burada penaltıyı hakem verebilir. VAR müdahale edemez.