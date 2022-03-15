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Galatasaray90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum
HaberlerGalatasaray Haberleri 90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum
• 15 Mart 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:

90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum

Galatasaray - Beşiktaş maçının 90+4.dakikasında Victor Nelsson'la hava topuna kalkan ve tecrübeli stoper tarafından çekildiğini söyleyen Larin'in pozisyonu için 5 eski hakemden yorum geldi. İşte o hakemlerin değerlendirmeleri...

• 15 Mart 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
190+4te isyan çıkmıştı Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı 5 eski hakemden flaş yorum
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Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu yorumladılar.

2Ghezzalın Kereme müdahalesi var mı, taç kararı doğru mu

Ghezzal'ın Kerem'e müdahalesi var mı, taç kararı doğru mu?

Lale Orta: Taç en son verilecek karardı. Sarı kart gösterilmeliydi.Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı. Taç yanlış.Bülent Yıldırım: Yanlış karar. Sarı kart olmalı.

3Atibanın Berkana müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu

Atiba'nın Berkan'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Beden dili faulü görmediğine yönelikti. Bilerek avantajı oynatsaydı sarı kart vermese de olurdu. Normali sarı kart bunun.Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart.

4Canın topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu

Can'ın topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Devam kararı doğru.Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Göğsüne geliyor.

5Rosierin Van Aanholta müdahalesi var mı

Rosier'in Van Aanholt'a müdahalesi var mı?

Lale Orta: Net sarı kart.Deniz Çoban: Net sarı kart.Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

6Kenanın Omara faulünde sarı kart gerekir mi

Kenan'ın Omar'a faulünde sarı kart gerekir mi?

Lale Orta: Net sarı kart.Deniz Çoban: Net sarı kart.Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

7Rosierin Kereme faulünde kart gerekir mi

Rosier'in Kerem'e faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Sarı kart gerekir.Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.Bülent Yıldırım: Ufak bir temas var. Tabanla vurmuyor ama temas var. Çok net sarı kart.

8Atibanın Mustafaya faulünde sarı kart kararı doğru mu

Atiba'nın Mustafa'ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Sarı kart doğru karar.Deniz Çoban: Çok net sarı kart. Doğru karar.Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart. Doğru karar.

9Keremin ikinci golü öncesinde faul var mı

Kerem'in ikinci golü öncesinde faul var mı?

Lale Orta: Beşiktaşlı oyuncu teması alır almaz kendini bırakıyor. Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Yoruma muhtaç bir pozisyon. Hakem kolay çalamaz. Yardımcının 2 metre önünde. Bir şey varsa yardımcıdan bekler. Sağ ayağıyla üst baldıra bir hamle var ama düşürmek için yeterli değil. Hakemin devam ettirmesi doğru karar.Bülent Yıldırım: Burada hiçbir faul yok. Devam kararı doğru.

10Batshuayinin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı

Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı?

Lale Orta: Batshuayi kendini kolay bırakıyor. Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Batshuayi kendini bırakıyor. Penaltı verilse çok kolay olurdu.Bülent Yıldırım: Küçük bir şarj var. Yoruma açık, kabul. Penaltı verse kimse bir şey der mi, demez. Arkadan geldi, dikkatsiz geldi der. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

11Atibanın elle oynaması ikinci sarı kartı gerektirir mi

Atiba'nın elle oynaması ikinci sarı kartı gerektirir mi?

Lale Orta: İkinci sarı kart gerekmez.Deniz Çoban: Asla ikinci sarı kart olmaz.Bülent Yıldırım: Zamanlama hatasından kaynaklı. Kart yok.

12Teixeiranın Cicaldauya müdahalesinde kart gerekir m

Teixeira'nın Cicaldau'ya müdahalesinde kart gerekir m

Lale Orta: Burada hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum.Deniz Çoban: Sadece bir faul. Kart olmaz.Bülent Yıldırım: Omuz yoklaması var. Kart gerekmez.

13Cicaldaunun Cana faulünde kart gerekir mi

Cicaldau'nun Can'a faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Sarı kart doğru.Deniz Çoban: Sarı kart.Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

14Berkanın Ghezzal ile mücadelesinde faul kararı doğru mu

Berkan'ın Ghezzal ile mücadelesinde faul kararı doğru mu?

Lale Orta: Faul kararı yanlış.Deniz Çoban: Oyun devam etmeliydi.Bülent Yıldırım: Diz darbesi var.

15Van Aanholtun Batshuayiye müdahalesi var mı

Van Aanholt'un Batshuayi'ye müdahalesi var mı?

Lale Orta: Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Devam kararı doğru.Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

16Josefin Cicaldauya faulünde sarı kart kararı doğru mu

Josef'in Cicaldau'ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Çeneye temas var bence. Sınırda bir pozisyon. Sarı kart yeterli.Deniz Çoban: Sarı kart doğru. Göğse doğru müdahale. Yüzüne gelse kırmızı kart.Bülent Yıldırım: Rakibinin yüzünü yokluyor. Sarı kart kararı doğru.

17Batshuayinin elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru

Batshuayi'nin elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru?

Lale Orta: Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Elle müdahale var ama devam kararı doğru. Oyuncunun vurduğu top kendi eline geliyor. Penaltı gerekmez.Bülent Yıldırım: Asla penaltı değil. Hiçbir oyuncu kendi kafa vuruşuyla eline nişanlamaz.

18Mustafa Muhammede gösterilen sarı kart doğru mu

Mustafa Muhammed'e gösterilen sarı kart doğru mu?

Lale Orta: Sarı kart uygulamayı tercih etmiş.Deniz Çoban: İşini sağlama aldı. Oyundan çıkıyor, atılmaz diyerek sarı kart gösterdi bence.Bülent Yıldırım: Hakem en yakın noktadan sahadan çık talimatı verebilir. Hakem tavsiyesine uymuyorsa sarı kart kararı doğru.

19Rıdvanın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı

Rıdvan'ın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı?

Lale Orta: Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Devam kararı doğru.Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

20Ömer Bayramın Ghezzala faulünde sarı kart kararı doğru mu

Ömer Bayram'ın Ghezzal'a faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Lale Orta: Net sarı kart.Deniz Çoban: Net sarı kart.Bülent Yıldırım: Net doğru karar. Ömer'i kurtaran tek şey Ghezzal'ın kendini çekmesi. Sabit ayağa böyle dalsa kırmızı olurdu.

21Van Aanholtun kaleciyle tartışması var, kart gerekir mi

Van Aanholt'un kaleciyle tartışması var, kart gerekir mi?

Lale Orta: Net sarı kart.Deniz Çoban: Yüzde yüz gerekir. Bunu gören bir hakem sarı kart göstermeli. İzahı yok. Normalde bu dakikada kavga bile çıkabilir.Bülent Yıldırım: Van Aanholt oynatmamak istiyor. Oyunun başlatmasını geciktiriyor. Net sarı kart.

22Gomis - Necip mücadelesinde Necipin elle oynaması var mı

Gomis - Necip mücadelesinde Necip'in elle oynaması var mı?

Lale Orta: Devam kararı doğru.Deniz Çoban: Devam kararı doğru.Bülent Yıldırım: Sektikten sonra küçük bir temas var. Oyuncunun kolu doğal. Penaltı şüphesi yok. Devam kararı doğru.

23Larinin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu

Larin'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Net bir penaltı verilmesi gerekirdi.Deniz Çoban: Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini kısıtlamıyor. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru.Bülent Yıldırım: İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Zamanlaması kısa olsa da düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi engelleyen bir hamle. Bu fair mi? Hayır. Adil mücadele var mı? Hayır. Bu pozisyon çok net penaltı.

24HERKES VAR NEREDE DİYORDU AMA VAR KARIŞAMAZ

HERKES VAR NEREDE DİYORDU AMA VAR KARIŞAMAZ!

Ahmet Çakar: "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!"Erman Toroğlu: "Çok net bir penaltı pozisyonu. VAR neden çağırmadı bilmiyorum."Gökhan Keskin: "Penaltı verilmeliydi"Reha Kapsal: "Bana göre penaltı değil."Levent Tüzemen: "Verilse ucuz bir penaltı olurdu."

25Larinin penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahale edebilir mi

Larin'in penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahale edebilir mi?

Lale Orta: VAR bu pozisyonda karışamaz. Mevcut protokol çerçevesinde müdahale edemez.Deniz Çoban: VAR ile bu pozisyonun bir alakası yok. Çekme daha kuvvetli olsa belki VAR çağırabilirdi.Bülent Yıldırım: Burada penaltıyı hakem verebilir. VAR müdahale edemez.

2690+4te isyan çıkmıştı Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı 5 eski hakemden flaş yorum

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