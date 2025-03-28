9 günlük bayram göçü başladı! 20 milyon kişi yer değiştirecek

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre tatil döneminin uzatılmasına yönelik açıklamanın ardından acentelerin hızla paketler geliştirdiğini anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, 4’er günlük iki periyod şeklinde konaklama ve ziyaretlerin yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Tesis konaklamaları ve akraba ziyaretleriyle milyonlarca kişinin yola çıkacağını belirten Kuk, bu hareketin pek çok bölgedeki tesiste dolulukları yüzde 80’in üzerine çıkaracağını belirtti.
Özellikle kıyı bölgelerde rezervasyon hareketinin yoğunlaştığını anlatan TatilBudur Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Nefesoğlu ise tatil rezervasyonlarının en yoğun olduğu bölgeleri şöyle sıraladı: Alanya, Side, Kuşadası, Antalya Merkez ve Kemer, Marmaris, Belek, Bodrum.Bu süreçte GAP ve Karadeniz turları ile Kapadokya turları da öne çıkan seçenekleri oluşturuyor. Bölgelere yönelik turların kişi başı fiyatı 2 bin 500 liradan başlarken; üç kişilik aileler 3 gün özelinde planlanan ulaşım dahil seçenekler ise 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.