9 günlük bayram göçü başladı! 20 milyon kişi yer değiştirecek

Ramazan Bayramı için hem tesislerde konaklama yapacak; hem de eş, dost, akraba ziyaretine çıkacaklar için yolculuk bu sabah erken saatlerde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün bayram tatilini 9 güne çıkardıkları açıklamasının ardından pek çok vatandaş tatil planlarını da hızla değiştirmeye başladı. Buna göre tatil periyodunun ikiye bölüneceği tahmin ediliyor. 4’er günlük yapılacak planlamalar ile farklı destinasyonlarda konaklama imkanı ve şehirler arası aile ziyaretlerinin yapılacağı öngörülüyor. Yeni hafta aynı zamanda okulların ikinci dönem ara tatili sebebiyle ailelerin de tatil planladığı bir hafta olacak. Turizmciler otellerde konaklama yapacak tahmini 2 milyona yakın vatandaş olacağını, şehirlerarası ise 20 milyonun üzerinde kişinin seyahat edeceğini hesaplıyor.