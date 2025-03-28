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Gündem9 günlük bayram göçü başladı! 20 milyon kişi yer değiştirecek
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9 günlük bayram göçü başladı! 20 milyon kişi yer değiştirecek

Bugün itibarıyla yola çıkan vatandaşlar hem tatil bölgelerini dolduracak, hem de akraba ziyaretlerini yapacak. 20 milyonun üzerinde kişinin şehirlerarası yolculuk edeceği tahmin ediliyor.

• 28 Mart 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
19 günlük bayram göçü başladı 20 milyon kişi yer değiştirecek

Ramazan Bayramı için hem tesislerde konaklama yapacak; hem de eş, dost, akraba ziyaretine çıkacaklar için yolculuk bu sabah erken saatlerde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün bayram tatilini 9 güne çıkardıkları açıklamasının ardından pek çok vatandaş tatil planlarını da hızla değiştirmeye başladı. Buna göre tatil periyodunun ikiye bölüneceği tahmin ediliyor. 4’er günlük yapılacak planlamalar ile farklı destinasyonlarda konaklama imkanı ve şehirler arası aile ziyaretlerinin yapılacağı öngörülüyor. Yeni hafta aynı zamanda okulların ikinci dönem ara tatili sebebiyle ailelerin de tatil planladığı bir hafta olacak. Turizmciler otellerde konaklama yapacak tahmini 2 milyona yakın vatandaş olacağını, şehirlerarası ise 20 milyonun üzerinde kişinin seyahat edeceğini hesaplıyor.

29 günlük bayram göçü başladı 20 milyon kişi yer değiştirecek



Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre tatil döneminin uzatılmasına yönelik açıklamanın ardından acentelerin hızla paketler geliştirdiğini anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, 4’er günlük iki periyod şeklinde konaklama ve ziyaretlerin yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Tesis konaklamaları ve akraba ziyaretleriyle milyonlarca kişinin yola çıkacağını belirten Kuk, bu hareketin pek çok bölgedeki tesiste dolulukları yüzde 80’in üzerine çıkaracağını belirtti.

Özellikle kıyı bölgelerde rezervasyon hareketinin yoğunlaştığını anlatan TatilBudur Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Nefesoğlu ise tatil rezervasyonlarının en yoğun olduğu bölgeleri şöyle sıraladı: Alanya, Side, Kuşadası, Antalya Merkez ve Kemer, Marmaris, Belek, Bodrum.Bu süreçte GAP ve Karadeniz turları ile Kapadokya turları da öne çıkan seçenekleri oluşturuyor. Bölgelere yönelik turların kişi başı fiyatı 2 bin 500 liradan başlarken; üç kişilik aileler 3 gün özelinde planlanan ulaşım dahil seçenekler ise 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

39 günlük bayram göçü başladı 20 milyon kişi yer değiştirecek

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, bayramda Kapadokya’ya olan ilgiye dikkat çekerken, bölgedeki tesislerin yüzde 80 doluluklara ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Bölgede tek kişi tek gece konaklamalar 3 bin 500 liradan başlıyor.

49 günlük bayram göçü başladı 20 milyon kişi yer değiştirecek



Otobüs bileti yüzde 100 uçak biletlerinde de yüzde 70 seviyesinde arttı. İstanbul/Ankara otobüs 550 liradan 800-850 liraya çıktı. İstanbul/Trabzon 1800 liraya satılıyor. İstanbul-Sivas bileti 900 liradan 1600 liraya çıktı. Uçakla 4 bin 700 lira. Şanlıurfa’ya kalan son biletler 1500-1900 lira arasında.

5GECELİK 8 BİN TL

GECELİK 8 BİN TL

Her şey dahil konaklama imkanı sunan tesislerde bayram dönemi gecelik fiyat 8 bin liradan başlıyor. En yoğun talebi ise 3 gece için 30-40 bin lira bandındaki oteller alıyor. Farklı bölgeler ve tesislerde daha düşük bütçeli tatil imkanı da oluşuyor.

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9 günlük tatilin geç açıklanmasına rağmen otel rezervasyonlarında hızlı bir artış görüldü. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Otellerdeki doluluk yüzde 85 civarı. Dünden bugüne rezervasyonlarda yüzde 10 bir artış var ve şu anda rezervasyonlar hızlandı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda 69 bin personelin görev yapacağını açıkladı. 28-30 Mart arası TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon ve tankere yasak geldi.