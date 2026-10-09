9 EKİM CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu, PDF metni ve duaları
9 Ekim Cuma hutbesi yayımlandı mı? Diyanet bu hafta hangi konuyu ele aldı? Bugünkü Cuma hutbesinin PDF metni, duaları ve öne çıkan mesajları neler? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 Ekim 2026 tarihli Cuma hutbesi yayımlandı. Bu hafta Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbenin konusu "İnsanlığın Sınavı Gazze" olarak açıklandı. Hutbede Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken, Müslümanların dayanışma, kardeşlik ve mazlumların yanında olma sorumluluğuna vurgu yapıldı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 Ekim 2026 tarihli Cuma hutbesi yayımlandı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan bu haftaki hutbede, Gazze'de yaşanan insanlık dramı merkezine alınırken, adalet, merhamet, kardeşlik ve mazlumların yanında durma sorumluluğu vurgulandı. "İnsanlığın Sınavı Gazze" başlığıyla yayımlanan hutbede, Filistin'de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele olmadığı, tüm insanlığın vicdanını ilgilendiren tarihi bir sınav niteliği taşıdığı ifade edildi. Diyanet'in bugünkü Cuma hutbesinin konusu, PDF metni, duaları ve hutbede öne çıkan mesajlar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ KONUSU NE?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 9 Ekim 2026 tarihli hutbenin konusu "İnsanlığın Sınavı Gazze" oldu. Hutbede Gazze'de yaşanan insanlık dramı, zulüm karşısında sessiz kalmama sorumluluğu ve Müslümanların kardeşlik bilinci ele alındı.
9 EKİM CUMA HUTBESİNDE NELER ANLATILIYOR?
Bu haftaki hutbede Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle yaşanan insani trajediye dikkat çekiliyor. Müslümanların mazlumlara karşı duyarsız kalmaması gerektiğinin altı çizilirken; yardım, dayanışma, paylaşma ve adalet anlayışının önemine vurgu yapılıyor.Hutbede ayrıca vicdan, ahlak, merhamet ve insanlık değerlerinin korunmasının gerekliliği anlatılırken, zulme karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği ifade ediliyor.
9 EKİM CUMA HUTBESİNİN ANA MESAJI
"İnsanlığın Sınavı Gazze" başlıklı hutbenin ana mesajını; mazlumların yanında olmak, adaleti savunmak, insanlık onurunu korumak ve kardeşlik hukukuna sahip çıkmak oluşturuyor. Hutbede Gazze'de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendiren büyük bir sınav olduğu vurgulanıyor.
DİYANET 9 EKİM CUMA HUTBESİ PDF METNİ
İNSANLIĞIN SINAVI GAZZE
Muhterem Müslümanlar!
Zalimlerin Gazze’de kardeşlerimize yönelik başlatmış olduğu soykırımın üzerinden üç yıl geçti. Enkaza dönmüş şehirde bugün bile camiler, haneler, okullar ve hastaneler bombalanıyor; kardeşlerimizin evleri ellerinden alınıyor, bağ ve bahçeleri talan ediliyor, iş yerleri yakılıp yıkılıyor. Müslümanların kutsalları çiğneniyor; çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, hâsılı topyekûn bir toplum, tüm dünyanın gözü önünde acımasızca katlediliyor.
Aziz Müminler!
Gazze’de yaşanan acılar, sadece Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı bir felaketten ibaret değildir. Yeryüzündeki her bir insanın vicdanının, ahlakının ve onurunun sınandığı tarihi bir sınavdır. Bununla birlikte Gazze’de arşa yükselen feryatlar, adaleti, hakkaniyeti ve merhameti şiar edinen her insanın yüreğini dağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanında katliamın sona ermesi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için seslerin ve tepkilerin yükselmesi ise vicdanların körelmediğini ve insanlığın ölmediğini göstermektedir.
Muhterem Müslümanlar!
Tarih boyunca bütün zalimler aynı yanılgıya düştüler, kendilerini yenilmez zannettiler. Ancak hakkın galip geleceğini yüzlerine haykıran birileri daima çıkıverdi. Tıpkı Gazzeli bir yavrumuzun dediği gibi: “Evimizi yıkarsanız yenisini yaparız, okulumuzu yıkarsanız yenisini kurarız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz!” Evet, zulmün asla ebedî olamayacağına, bir gün mutlaka son bulacağına insanlık daima şahit olmuştur. Zira zalimler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Yüce Rabbimizin hükmü kesindir: “...Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.”
Kıymetli Müslümanlar!
Gazze, insanlığın izzet sancağını göğe yükselten tarihi bir direnişin adıdır. Oradaki kardeşlerimiz, evlatlarının acısıyla, canlarının endişesiyle ve yurtlarının yerle bir edilmesiyle sınanırken; bizler de duruşumuzla ve duyarlılığımızla imtihana tabi tutulmaktayız. Gazzeli kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadeleyse bizim imtihanımız imkânlarımızı onlarla paylaşmaktır. Bununla beraber, sahip olduğumuz tüketim gücünü de hafife almamak, boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmektir. Yüce Rabbimizin uyarısı gayet açıktır: “Size ne oluyor da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve bize katından bir yardımcı yolla!’ diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?”
9 EKİM 2026 CUMA HUTBESİ PDF BAĞLANTISI
Kardeşlerim!
Müslümanlar, “Onlara haksız bir saldırı yapıldığında elbirliğiyle kendilerini savunurlar” ayetine icabet edip birbirlerinin yardımına koştuklarında Mescid-i Aksâ ve Harem-i İbrâhim Camii’ne saygısızlık yapan zalimler hezimete uğrayacak, başta Gazze ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki tüm mazlumlar felaha erecektir.
Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz:
“...Müslümanlar, başkalarına karşı tek bir eldir. Güçlüleri zayıfları korur; önden gidenler geride kalanları gözetir...”
CUMA HUTBESİ FARZ MI?
İslam alimlerinin ortak görüşüne göre cuma hutbesi, cuma namazının geçerlilik şartları arasında yer almaktadır. Bu nedenle hutbe okunmadan cuma namazı kılınmaz. Hutbe, Müslümanlara dini ve toplumsal konularda rehberlik eden önemli bir ibadet bölümü olarak kabul edilir.
CUMA HUTBESİ DİNLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Cuma hutbesi sırasında cemaatin sessiz olması, konuşmaması ve hatibi dikkatle dinlemesi tavsiye edilir. Hutbe esnasında telefonla ilgilenmek veya dikkat dağıtacak davranışlarda bulunmak uygun görülmez. Hutbenin manevi atmosferine uygun şekilde takip edilmesi cuma ibadetinin önemli unsurlarından biridir.