8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var? YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Meclis’in açılmasının ardından yeni yargı paketi içeriği ve maddeleri yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 60'tan fazla maddenin yer aldığı 8. Yargı Paketinde ocak ayını işaret etmişti. Kadınların evlilikte yalnızca kendi soyadını kullanması, hapis cezası ve ön ödeme koşulları gibi birçok maddenin yer aldığı yargı paketinin ne zaman çıkacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, 8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var?
• 17 Ocak 2024 - 17:29 • Son Güncelleme:
• 17 Ocak 2024 - 17:29 • Son Güncelleme: