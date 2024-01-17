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Gündem8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var? YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
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8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var? YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Meclis’in açılmasının ardından yeni yargı paketi içeriği ve maddeleri yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 60'tan fazla maddenin yer aldığı 8. Yargı Paketinde ocak ayını işaret etmişti. Kadınların evlilikte yalnızca kendi soyadını kullanması, hapis cezası ve ön ödeme koşulları gibi birçok maddenin yer aldığı yargı paketinin ne zaman çıkacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, 8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var?

• 17 Ocak 2024 - 17:29 • Son Güncelleme:
• 17 Ocak 2024 - 17:29 • Son Güncelleme:
18. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, af çıkacak mı? Yeni yargı paketi maddeleri arasında ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, tazminat komisyonunun sorumluluk alanının genişletilmesine kadar pek çok maddeyi kapsayan konu başlıkları var. Bakan Tunç, taslak metnin tamamlandığında Meclis'e sunulacağını ifade etmişti. Taslak maddelere göre ise hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni Yargı Paketi son durumu nedir, genel af var mı?

28. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Yargı Paketi hakkında ocak ayını işaret etmişti. 8. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3AF ÇIKACAK MI 2024

AF ÇIKACAK MI 2024?

Bakan Tunç, yeni yargı paketinde "genel af"ın bulunmadığını vurgulayarak, "Afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda." dedi.

Önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

48. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER

Taslak ile anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin, “60'tan fazla maddeden oluşan paket söz konusu taslak söz konusu. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım” açıklamasını yapmıştı.

58. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER

Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Hedef, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak.

Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olmasına yönelik düzenleme de gündemde. Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak ara bulucu olabilecek.