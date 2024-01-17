8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Af çıkacak mı 2024, yeni yargı paketinde neler var? YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, af çıkacak mı? Yeni yargı paketi maddeleri arasında ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, tazminat komisyonunun sorumluluk alanının genişletilmesine kadar pek çok maddeyi kapsayan konu başlıkları var. Bakan Tunç, taslak metnin tamamlandığında Meclis'e sunulacağını ifade etmişti. Taslak maddelere göre ise hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni Yargı Paketi son durumu nedir, genel af var mı?