8 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ? Dün akşam MasterChef'e kim veda etti? Kübra mı, Tolgahan mı?

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MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayımlanan bölümünde haftanın eleme adayları son kez tezgâh başına geçti.



Eleme potasında bulunan sekiz yarışmacı, ilk etapta şeflerin belirlediği ana malzemeyle yaratıcı tabaklar hazırladı. İlk turun ardından dört isim yarışmada kalmayı garantilerken diğer dört yarışmacı, Mehmet Şef'in imza tabağını hazırlamak için yeniden mutfağa girdi.



Gecenin sonunda son ikiye kalan Kübra ve Tolgahan arasından bir isim yarışmaya veda etti.