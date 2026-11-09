8 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ? Dün akşam MasterChef'e kim veda etti? Kübra mı, Tolgahan mı?
MasterChef Türkiye'de 8 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayımlanan bölümde sekiz yarışmacı, hayallerine devam edebilmek için iki aşamalı eleme mücadelesine çıktı. İlk turda bal ile yaratıcı tabaklar hazırlanırken final etabında Mehmet Şef'in Kömür tatlısı yapıldı. Gecenin sonunda Kübra Satılmış ve Tolgahan son ikiye kaldı. Peki, dün akşam MasterChef'te kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte 8 Kasım 2026 MasterChef eleme sonucu ve gecede yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayımlanan bölümünde haftanın eleme adayları son kez tezgâh başına geçti.
Eleme potasında bulunan sekiz yarışmacı, ilk etapta şeflerin belirlediği ana malzemeyle yaratıcı tabaklar hazırladı. İlk turun ardından dört isim yarışmada kalmayı garantilerken diğer dört yarışmacı, Mehmet Şef'in imza tabağını hazırlamak için yeniden mutfağa girdi.
Gecenin sonunda son ikiye kalan Kübra ve Tolgahan arasından bir isim yarışmaya veda etti.
8 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayımlanan bölümünde elenen yarışmacı Kübra Satılmış oldu.
İki aşamalı eleme gecesinin son turunda Mehmet Yalçınkaya'nın Kömür tatlısını hazırlayan yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçebilmek için mücadele etti.
Son ikiye Kübra Satılmış ile Tolgahan kaldı. Şeflerin yaptığı son değerlendirmede Tolgahan yarışmada kalmayı başarırken Kübra'nın MasterChef yolculuğu sona erdi.
Böylece 8 Kasım elemesinin ardından yarışmacı kadrosunda bir kişi daha eksildi.
MASTERCHEF'TE SON İKİYE KİM KALDI?
Pazar akşamı yayımlanan eleme bölümünde son ikiye kalan yarışmacılar Kübra Satılmış ve Tolgahan oldu.
İlk turda başarılı olan dört yarışmacının eleme potasından çıkmasının ardından Kübra, Tolgahan, Muhammed ve Eyyüp Can ikinci etapta karşı karşıya geldi.
Mehmet Şef'in Kömür tatlısını hazırlayan dört yarışmacıdan Eyyüp Can ve Muhammed, yapılan değerlendirme sonucunda eleme tehlikesini atlattı.
Kübra ile Tolgahan ise gecenin son değerlendirmesine kaldı. Şeflerin kararının ardından Kübra yarışmadan elendi.
8 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım eleme gecesinde sekiz yarışmacı mücadele etti. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyyüp Can, Şadi, Kübra Satılmış, Muhammed ve Tolğa yer aldı.
7 Kasım Cumartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazanmıştı. Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı elde eden Armağan, eleme potasına girmekten kurtulmuştu.
Muhammed ve Tolğa'nın da eleme adayı olmasıyla pazar akşamı yarışacak sekiz isim kesinleşmişti.
MASTERCHEF ELEME GECESİNDE İLK TURU KİMLER GEÇTİ?
8 Kasım elemesinin ilk aşamasında şefler, yarışmacılardan ana malzeme olarak balı kullanmalarını istedi.
Yarışmacılar 45 dakika içerisinde balı ön plana çıkaran yaratıcı tabaklar hazırladı. Sürenin sonunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tabakları değerlendirerek başarılı isimleri belirledi.
İlk turda Ayşe, Tolğa, Bahar ve Şadi, hazırladıkları tabaklarla eleme potasından çıkmayı başardı.
Kübra, Tolgahan, Muhammed ve Eyyüp Can ise ikinci turda yeniden yarışmak zorunda kaldı.
MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'İN KÖMÜR TATLISI YAPILDI
Eleme gecesinin ikinci aşamasında yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın Kömür isimli tabağını hazırlamaları istendi.
Bu kez yaratıcılıktan çok teknik uygulama ön plana çıktı. Yarışmacılar, şefin hazırladığı tabağa mümkün olduğunca yakın bir sonuç ortaya koymak için 50 dakika boyunca mücadele etti.
Tatlıda kullanılan farklı dokuların hazırlanması, kıvamların tutturulması ve sunumun doğru yapılması yarışmacılar açısından belirleyici oldu.
Sürenin sonunda şefler dört yarışmacının tabaklarını değerlendirdi. Eyyüp Can ve Muhammed yarışmaya devam etme hakkı kazanırken Kübra ile Tolgahan son ikiye kaldı.
MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM GİTTİ?
8 Kasım Pazar akşamı MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Kübra Satılmış oldu.
Mehmet Şef'in Kömür tatlısının hazırlandığı final etabında son ikiye kalan Kübra ve Tolgahan, yarışmadaki geleceklerini belirleyecek değerlendirmeyi bekledi.
Şeflerin son kararının ardından Tolgahan'ın yarışmada kalacağı açıklandı. Böylece Kübra Satılmış, 8 Kasım 2026 tarihli eleme gecesinde MasterChef Türkiye'den ayrılan yarışmacı oldu.
Yarışma, yeni haftada kalan yarışmacılarla devam edecek.