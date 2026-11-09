Erzincanlılar resmen dondu! Termometreler eksi 10 dereceyi gördü

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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde gece soğuk hava etkisini gösterdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Ergan Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.