Erzincanlılar resmen dondu! Termometreler eksi 10 dereceyi gördü
09.11.2026 - 09:04Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji duyurdu, Erzincan'da gece dondurucu soğuklar etkili oldu! Termometrelerin kentin zirvesinde eksi 10 dereceyi gösterdiği Erzincan'da tüm ilçeler geceyi sıfırın altında geçirdi.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan’da gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları merkezde eksi 4, Çayırlı’da eksi 3, Ergan Kayak Merkezi’nde eksi 10, İliç’te eksi 2, Kemah’ta eksi 4, Kemaliye’de eksi 1, Refahiye’de eksi 6, Tercan’da eksi 3 ve Üzümlü’de eksi 3 derece olarak kaydedildi.
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Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kış şartları kendini hissettirirken, Ergan Kayak Merkezi ölçülen eksi 10 derecelik sıcaklıkla Erzincan’ın en soğuk noktası oldu.