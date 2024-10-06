70 yaşındaki terzi Cemal ustanın meslek aşkı hayran bırakıyor!

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yerleşmiş, “Eski dönemlerde terzilik revaçta olan bir meslekti. Ben de bundan dolayı terzilik mesleğini seçtim. Çıraklıktan bu yana halen mesleğime devam ediyorum. Ben mesleğimden memnunum ve mesleğimi çok seviyorum. Evet, bu mesleğin bol bir kazancı yok ama en büyük kazancımız helalinden para kazanmak oldu.