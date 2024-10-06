70 yaşındaki terzi Cemal ustanın meslek aşkı hayran bırakıyor!
Gaziantep’te yaşayan 73 yaşındaki Cemal Yerleşmiş, ustasından öğrendiği terzilik mesleğini yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.Henüz çocukken çırak olarak başladığı terzilik zanaatını ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü heyecanla severek sürdürmenin mutluluğunu yaşayan 73 yaşındaki Cemal Yerleşmiş, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmeye devam ediyor.
• 06 Ekim 2024 - 17:54 • Son Güncelleme:
• 06 Ekim 2024 - 17:54 • Son Güncelleme: