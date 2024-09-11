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Gündem7 yaşındaki Yüsra'nın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası! Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı
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7 yaşındaki Yüsra'nın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası! Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetti. Acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulunurken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İHA
• 11 Eylül 2024 - 09:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Eylül 2024 - 09:28 • Son Güncelleme:
17 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

27 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

37 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi.

47 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi.

57 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

6TOKSİK MADDEYE RASTLANILMADI

TOKSİK MADDEYE RASTLANILMADI

7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

77 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı
87 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı
97 yaşındaki Yüsranın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı