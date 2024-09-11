7 yaşındaki Yüsra'nın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası! Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı
Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetti. Acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulunurken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.
İHA
• 11 Eylül 2024 - 09:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Eylül 2024 - 09:28 • Son Güncelleme: