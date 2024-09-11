7 yaşındaki Yüsra'nın yanlış serum takıldığı için öldüğü iddiası! Adli tıp raporu çıktı, toksik maddeye rastlanmadı

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.