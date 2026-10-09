7 kadının hayaliyle başladı, Tunceli'nin kaybolmaya yüz tutan lezzetleri ortak mutfakta hayat buldu!

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Polat, "Yöresel yemek de bir inovasyon istiyor. Tabi ki yöresel yemeklerin temek reçeteleri özüne uygun, kullanılan ham maddelerin hepsi aynı. Ama biraz sunum teknikleri, yanına eklediğimiz salata, garnitür olunca yöresel yemek inanılmaz leziz bir hal aldı. Bundan çok mutluyuz ve bunu Zembul'ün başarısı olarak görüyoruz. Kadınlar tarihten gelen o reçeteleri kolektif bir mutfağa taşıdılar. O reçeteler el birliği ile, akıl katarak, gastronomi ile birleşerek, kadınların emeği, aklı, her şeyi ile birleşerek özel sunumlara dönüştüler. Her köyün, her ilçenin belirli tarifleri vardı. Burada her yerden kadınlar var. O tarifler ortak bir tarife dönüştü. Çok lezzetli yemeklerimiz oldu. Önceden sorduğumuzda ‘Tunceli'de yöresel yemek yok, hep hamur işi' derlerdi. Aslında bu Anadolu mutfağının bir tarzı. Anadolu mutfağı da hamur işi, tereyağı, et şeklinde ilerliyor ve mutfağımız çok kıymetli. Bu mutfağı sahiplenmiş olmak da bizim için onur verici bir şey" diye konuştu.