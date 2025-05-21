7 gün 24 saat başındalar! Arazide yatan servet için Jandarma nöbet tutuyor





Albayrak, asayiş birimleriyle koordineli çalıştıklarını, gerekli durumlarda, adli ve idari işlemler uyguladıklarını ifade etti.



Sadece endemik bitkileri korumayla ilgili değil çevre kanununa muhalefet eden, çevre kirliliğine neden olan ve hayvanlara zarar verenlere de idari para cezaları uygulandığını anlatan Albayrak, "2024 yılında Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olarak 314 olaya müdahale edilmiş olup, 7 milyon lira civarı idari para cezası uygulanmıştır." dedi.



Albayrak, vatandaşların bu tür eylemlere kalkışmaması için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürüttüklerini sözlerine ekledi.