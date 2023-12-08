60 bin TL maaş alıyorlar! Aylık kazançları doktor, pilot ve mühendisi geçti
Asgari ücret zammı gündemdeki yerini korurken bazı mesleklerde maaşlar asgari ücretin çok üzerinde. Ancak yüksek maaş ile ödenmesine rağmen çalışan bulmakta zorluk çekilen alanlar bulunuyor. Deprem bölgesindeki konut inşaatları ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm programları nedeniyle Türkiye'de inşaat faaliyetleri oldukça artarken, sektörde çalışacak işçi sıkıntısı başgösterdi. Özellikle inşaat teknikeri, vinç operatörü, sıva ve seramik ustası bulmakta zorlanılıyor. İşçi sıkıntısı yüzünden bir sıva ustasının ortalama aylık maaşı 60 bin TL'yi buluyor.
• 08 Aralık 2023 - 08:31 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 08:31 • Son Güncelleme: