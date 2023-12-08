60 bin TL maaş alıyorlar! Aylık kazançları doktor, pilot ve mühendisi geçti

Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeciler "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.