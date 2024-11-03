6 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş! İfadeleri kan donduruyor

Depremden sonra göç etmişler

Kızlarının öldüğünden habersiz evlerinin önünde iyi bir haber bekleyen aile üyeleri, dün acı haberin kendilerine bildirilmesi üzerine büyük bir dram yaşadı. Ölüm haberini duyunca sinir krizi geçiren anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından aileye teslim edilirken, cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı. Şirin’in ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşındıkları öğrenilirken, mahalle sakini Kerime Esen, “Ben en son Şirin’i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. Mezarlıkta öldürülmüş diye duyunca çok üzüldüm. Torunlarım, ‘okula gidemem’ diyor. Biz artık korkuyoruz” dedi.