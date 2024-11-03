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Gündem6 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş! İfadeleri kan donduruyor
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6 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş! İfadeleri kan donduruyor

Markete gitmek için evden çıkan Şirin’i ailesi 3 gündür her yerde arıyordu. Polis kamera kayıtlarını inceleyince, bir kâğıt toplayıcısının küçük kızı mezarlığa doğru götürdüğünü belirledi. Mezarlıkta yapılan incelemede küçük kızın cesedi bulundu.

• 03 Kasım 2024 - 07:58 • Son Güncelleme:
• 03 Kasım 2024 - 07:58 • Son Güncelleme:
16 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş İfadeleri kan donduruyor

Şişli’de 31 Ekim günü evinden çıkıp markete giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın bulunması için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu, ardından bir televizyon programına katılarak yardım istedi.

26 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş İfadeleri kan donduruyor

Başvurular sonrası harekete geçen İstanbul polisi, küçük kızın evi ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde Şirin’in en son orta yaşlarda bir adamla görüldüğü ve Feriköy Mezarlığı yakınlarında kaybolduğu tespit edildi.

36 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş İfadeleri kan donduruyor

Görüntülerdeki şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kâğıt toplayıcısı Mustafa Ö’yü önceki gece adresinde gözaltına aldı.

4Cinsel istismar

Cinsel istismar

Emniyette sorgulanan 49 yaşındaki zanlı, kamera görüntüleri gösterilince suçunu itiraf etti. İfadesinde, Şirin’i, Feriköy Mezarlığı’ndaki iki mezar arasında eşarbıyla boğarak öldürdüğünü anlatan zanlının, işaret ettiği bölgeye giden ekipler mezarlıkta küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

56 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş İfadeleri kan donduruyor

Şirin’in cenazesi, herhangi bir istismara uğrayıp uğramadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Mustafa Ö., ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.

6Depremden sonra göç etmişler

Depremden sonra göç etmişler

Kızlarının öldüğünden habersiz evlerinin önünde iyi bir haber bekleyen aile üyeleri, dün acı haberin kendilerine bildirilmesi üzerine büyük bir dram yaşadı. Ölüm haberini duyunca sinir krizi geçiren anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından aileye teslim edilirken, cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı. Şirin’in ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşındıkları öğrenilirken, mahalle sakini Kerime Esen, “Ben en son Şirin’i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. Mezarlıkta öldürülmüş diye duyunca çok üzüldüm. Torunlarım, ‘okula gidemem’ diyor. Biz artık korkuyoruz” dedi.

76 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş İfadeleri kan donduruyor

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Mustafa Örün'ün emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı.

86 yaşındaki Şirin’i kâğıt toplayıcısı öldürmüş İfadeleri kan donduruyor

Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet şüphelisi Mustafa Örün'ün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi.