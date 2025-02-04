6 Şubat depremleri ile yerle bir olmuştu! Tüm şehir yeniden inşa ediliyor: Hatay Valisi Masatlı'dan özel açıklamalar
6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş depremlerinde en büyük yıkımı alan kent Hatay'ın merkez ilçesi Antakya olmuştu. Deprem felaketini yaşayan şehrin yeniden inşası için çalışmalar son hızla devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e inşaat çalışmalarındaki son durumu anlattı. Yazın çalışmaların olduğu caddelerde normal hayatın başlayacağını Söyleyen Vali Masatlı, Habibi Neccar Camii'nin de yazın hizmete gireceğini belirtti.
• 04 Şubat 2025 - 14:11 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2025 - 14:11 • Son Güncelleme: