6 Şubat depremleri ile yerle bir olmuştu! Tüm şehir yeniden inşa ediliyor: Hatay Valisi Masatlı'dan özel açıklamalar

Tarihi alanımız 307 hektarlık riskli alandan oluşuyor. Bu alandaki kamu binalarının tamamında çalışmalara başladık. 308 sivil mimariye de yardımda bulunuluyor.



Vatandaşlarımızın kendi aralarında anlaşmama sorunu da var. Yer yer Çevre Bakanlığı'mıza bağlı kentsel dönüşüm başkanlığımız çalışmalar yapıyor. Kendileri inşaatlar yapıyor bu tarihi alanlar dışında. Kemal Paşa Caddesi'nde hak sahipleri belirlenip konutlar teslim edildi.



Tarihi yapıların kamu mülkiyetinde olanlarda çalışma devam ederken sivil yapılarda sorun var. Kişisel olarak bir binanız var örneğin; sorun burada. Habib-i Neccar Temmuz ayında vatandaşın hizmetine açılacak.Kurtuluş Caddesi üzerindeki hünkar mescidi ve caminin çalışmaları bitti. Edebiyat müzesi bitmek üzere. Kamusal olan tarihi binalarda hiçbir sorun yok.