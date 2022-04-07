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Galatasaray5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası
HaberlerGalatasaray Haberleri 5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası
• 07 Nisan 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:

5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası

Sezon başında Fatih Terim'le kadro planlaması yapan ve transferlere toplamda 25 milyon euro gibi bir rakam harcayan Burak Elmas, yeni gelecek başkana (Metin Öztürk veya Eşref Hamamcıoğlu) 80 milyon euro'luk miras bırakacak. İşte sarı kırmızılı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...

• 07 Nisan 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:
15ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası
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Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmesinin ardından hareketli günler yaşanıyor..

25ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıklamıştı..

35ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Galatasaray'da gelecek olan başkanı ciddi ödemeler bekliyor..

45ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Bankalar Birliği ödemesi yapacak olan sarı-kırmızılılarda, gelecek olan başkanı ekonomik anlamda zor günler bekliyor..

55ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Cimbom'da kaynak yaratma adına önemli oyuncuların takımdan ayrılabileceği ifade edildi..

65ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

İşte Galatasaray'da kaynak yaratma adına takımdan ayrılabilecek isimler ve beklenen bonservis gelirleri:.

75ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Brezilyalı sol stoperin satışından en az 20 milyon Euro gelir bekliyor. 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceği iddia ediliyor..

85ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Aslan'ın sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rumen orta sahayı Fiorentina ve Real Betis yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncunun satışından en az 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

95ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Sarı-kırmızılarda gösterdiği performansla Atletico Madrid, Lyon, Wolfsburg, Tottenham ve Arsenal gibi takımların radarında olan milli yıldızın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun satışından en 25 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

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Daha önceden Bordeaux'a 8 milyon Euro'ya transferi gerçekleşmeyen Mısırlı golcüyü Lille yakından takip ediyor. Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Mohamed'in en az 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle satılması bekleniyor.

115ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Galatasaray'da beklentilerini karşılaşamayan Rumen yıldız ile Al Ain ilgileniyor. Romanya basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibinin Morutan için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi..

125ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Galatasaray; Marcao, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed ve Morutan'ın satışlarından en az 75-80 milyon Euro'luk gelir bekliyor..

135ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

Sarı-kırmızılı ekibin gelecek olan bu gelirlerle, Bankalar Birliği'ne olan borcu kapaması ve oyuncu ödemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor..

145ini de Fatih Terim getirmişti Burak Elmastan 80 milyon euroluk transfer mirası

 

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