5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası

Sarı-kırmızılarda gösterdiği performansla Atletico Madrid, Lyon, Wolfsburg, Tottenham ve Arsenal gibi takımların radarında olan milli yıldızın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun satışından en 25 milyon Euro'luk gelir bekliyor.