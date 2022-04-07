• 07 Nisan 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:
5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası
Sezon başında Fatih Terim'le kadro planlaması yapan ve transferlere toplamda 25 milyon euro gibi bir rakam harcayan Burak Elmas, yeni gelecek başkana (Metin Öztürk veya Eşref Hamamcıoğlu) 80 milyon euro'luk miras bırakacak. İşte sarı kırmızılı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...
• 07 Nisan 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmesinin ardından hareketli günler yaşanıyor..
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Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıklamıştı..
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Brezilyalı sol stoperin satışından en az 20 milyon Euro gelir bekliyor. 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceği iddia ediliyor..
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