51 yıl önce bir altın bozdurarak aldı, mağarada sakladı! Elazığlı dengbej bölgenin son temsilcisi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki dengbej Nurettin Abiç, sözünü yazdığı ve bestelediği türküleri 50 yılı aşkın süredir elinden düşürmediği sazıyla seslendirerek binlerce yıllık geleneği yaşatıyor. Bir arkadaşının Malatya'dan bir saz getirdiğini anlatan Abiç, "O çalmayı beceremedi. Ben de sazı alıp mağarada sakladım. Gizli gizli gidip o mağarada saz çalıyordum. Köye dengbejler geliyordu. Saz çalıp, türkü söylüyorlardı. Onlar bana çok büyük heves verdi." dedi.
AA
• 30 Nisan 2025 - 12:25 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Nisan 2025 - 12:25 • Son Güncelleme: