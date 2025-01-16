500 yıldır yaşatılıyor: Erzurum'da 1001 hatim geleneği ikinci Ramazan havası yaratıyor





Okunan tüm hatimlerin duasının Ulu Cami'de iki ayrı programla yapılacağını ifade eden Müftü Can, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Cuma günü inşallah sabahleyin Ulu Camimizde saat 09.00'da başlayacak programımız. Tilavet secdeleri de okunacak. Arasında o güzel sesleriyle hafızlarımız aşırıları okuyacaklar. Akabinde de inşallah Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamızın konuşmasını dinleyeceğiz ve akabinde de inşallah yapılan hatimlerin komple Erzurum geneli, Türkiye genelinde okunan hatimlerin hepsinin duasını yapmak suretiyle cuma namazına geçeceğiz inşallah. Hanımlar için de inşallah cumartesi günü, ayın 18'inde yine Ulu Cami'de sabah 09.00'da başlayacak. O da öğle namazı itibariyle bitmiş olacak. Gerek erkeklere, gerekse bayanlara sesleniyorum. Bu Kur'an ziyafetini, dua ziyafetini kaçırmasınlar."



Üç ayların bereket ayları olduğunu ifade eden Müftü Can, ”Tam bir bereket mevsimi bizim açımızdan. Mevlamızın muhabbetini daha fazla elde etme mevsimidir. Peygamber Efendimizin o güzel duasıyla, ‘Allah'ım recep ve şaban ayını hakkımızda mübarek eyle. Bizleri ramazan ayına ulaştır.' Bir anlamda Ramazan-ı Şerif'in bir provası gibi oluyor. Elhamdülillah gerek 1001 hatimle, gerek bu arada Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, anlamaya çalışarak ki, sadece burada biz Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Aralarda hocalarımız okuduğumuz surelerden, ayetlerden açıklamalar yapmak suretiyle camiye gelen cemaatimizi bilgilendiriyorlar” dedi.