500 yıldır yaşatılıyor: Erzurum'da 1001 hatim geleneği ikinci Ramazan havası yaratıyor

“Kur'an aşığı bir şehir”
Müftü Can, Erzurum'da 1001 hatimle daha da güzelleşen günlerin ve anların farklı bir iklime sahip olduğunu vurgulayarak, “Keşke bu güzelliği, bu cennet vatanımızdaki bütün kardeşlerimiz görebilse. Mevlamız, İbrahim Suresi'nin son ayetinde buyurur ya; 'Bu Kur'an insanlar için bir mektuptur, tebliğdir, bildiridir.' Bu mektup Erzurum'da işte bütün camilerimizde okunuyor ama Ayaz Paşa Camimizde sabah 03.30'da başlayıp, sabah namazının akabinde işte İhmal Camii'nde her gün akşam yatsı arasında, diğer camilerimizde de Allah kelamı doya doya okunuyor. Allah'ın kelamının bizler açısından ne anlama geldiğini, olmazsa olmazımız olduğunu Erzurum'daki halkımız, cemaatimiz çok iyi biliyor. Bundan dolayı da Erzurum halkı elhamdülillah Kur'an aşığı. Kur'an'ın okunduğu yerde, anlatıldığı yerde orayı bereketlendiren çok güzel bir ortam var” diye konuştu.