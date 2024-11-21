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Gündem50 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı
HaberlerGündem Haberleri 50 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

50 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, öğretmenliğinin son yıllarında ipek böceği ve ipeğe merak saran Gülfer Keskin, elden edilen iplerle; şal, elbise, fular, kırlent, peştamal, kimono gibi ürünler üreterek 15 yılı aşkın zamanda hem Türkiye'ye hem de dünyaya açıldı. Bölgede aranan bir isim olan kadın girişimci, “50 yaşından sonra hobim, 60 yaşından sonra da hobim işim oldu” diyerek başarısını özetledi.

İHA
• 21 Kasım 2024 - 10:34 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Kasım 2024 - 10:34 • Son Güncelleme:
150 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinin tarihi Birgi Mahallesi'nde yaşayan Gülfer Keskin (66), Matematik öğretmenliğinin son zamanlarında ipek böcekçiliği ve ipeğe merak sardı.

250 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Her şeyi bir kenara bırakıp köşesine çekilmek istemeyen Gülfer öğretmen, emekli olduktan sonrada hobi olarak başladığı ipek böcekçiliğine gönül verdi.

3DOKUMA ATÖLYESİNDE İŞLEYİP DOĞAL BOYALARLA EKONOMİYE KAZANDIRIYOR

DOKUMA ATÖLYESİNDE İŞLEYİP DOĞAL BOYALARLA EKONOMİYE KAZANDIRIYOR

Zamanla atölye açan, işleri artan Gülfer Keskin, şimdilerde ipek böceğinden el edilen iplere dokuma atölyesinde hayat veriyor.

450 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Şal, elbise, fular, kırlent, kese, peştamal, kimono gibi ürünlerin yüzde 100 ipekten imalatını yapan Keskin, ürünleri doğal boyalarla ince ince işliyor ve kendi tasarımını yaparak ekonomiye kazandırıyor.

5ÜRÜNLER YURT DIŞINA DA GİDİYOR

ÜRÜNLER YURT DIŞINA DA GİDİYOR

Yaptığı işleri çok beğenilen Gülfer Keskin, ürünlerini yurt dışına da satıyor.

650 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Amerika, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ürünler gönderen kadın girişimci, 15 yılı aşkın zamanı geride bıraktığı mesleğinde adeta aranan bir isim oldu.

750 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Gülfer Keskin, mesleğe başlayış hikayesini, “50 yaşından sonra hobim, 60 yaşından sonra da hobim işim oldu” diyerek özetledi. İpek böceği girişimcisi Keskin, “Emekli olmadan kısa bir süre önce ipek böcekçiliğine merak sardım. Çocukluğumda annemler daha önceden ipek böceği yetiştirmişti. Hatta hala annemlerin ürettiği ürünleri kullanırım. Daha sonrada serüvenim başladı. 20 yıla yakın ipekçilikle uğraşıyorum ve bu işe gönül verdim. Satışlarımız gayet iyi. Bu tip işlerde satılabilir ürün üretmek önemli; yani tığı elini alınca örülen şey hemen satılacak diye bir şey yok. Bunu satılabilir hale getirip üretim yapmak gerekiyor.

850 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Geçmişte çarşaflar dokunmuş, peştamallar dokunmuş; ama şimdi yeni çizgiler, yeni renklerle mesela kimono yapıyoruz. Bu tip yeni şeyler yapılınca tabi satış oluyor. Kimono burada bireysel alanda var, yurt dışına da gönderdik. Kimono Amerika'nın çok ilgisini çekti. Doğal olarak boyama yapıyorum. Neden kimyasal kullanalım? İpek böceğin kendisi zaten çok hassas bir böcek. Bunlar insanlara sanki hizmet etmek için var. İpek insan teniyle en uyumlu ipliktir” dedi.

9DOKUMA ATÖLYESİNDE ATIK İPLER KAZANLARDA KAYNATILIP YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

DOKUMA ATÖLYESİNDE ATIK İPLER KAZANLARDA KAYNATILIP YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Gülfer Keskin, ipek böceğinden ip elde etmenin oldukça zahmetli olduğunu, bir ipek böceği kozasından bin 600 ve 2 bin metre arası ipin çıktığını söyledi.

1050 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Keskin, dokuma yaparken hiçbir ipin israf edilmediğini, atık iplerin kazanlarda zeytinyağlı sabunlar yardımıyla tekrar kaynatıldığını ve bunların yeniden kullanıldığını anlattı.

11“İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİN ARTTIRILMASI GEREKİYOR”

“İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİN ARTTIRILMASI GEREKİYOR”

Keskin, şöyle devam etti:“Küçük Menderes Havzası, geçmişte olduğu gibi bugünde ipek böcekçiliği anlamında önemli bir yer. Tarihte 17 ton yaş koza gönderilirmiş. Burada yaygın bir şekilde ipek böcekçiliği yapılıyor. İpek böceği yetiştiriciliğin artırılması gerekiyor.

1250 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı

Ben şöyle söylüyorum; 50 yaşından sonra bir hobim, 60 yaşından sonra da hobim işim oldu diyorum. Boş durmayı seven birisi değilim. İpek bulaşıcı diyorum. İpeğe elinizi verdiniz mi kolunuzu kaptırıyorsunuz; ama çok keyifli.”