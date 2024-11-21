50 yaşında edindiği hobisi 60 yaşında mesleği oldu: İpek merakı onu aranan isim yaptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, öğretmenliğinin son yıllarında ipek böceği ve ipeğe merak saran Gülfer Keskin, elden edilen iplerle; şal, elbise, fular, kırlent, peştamal, kimono gibi ürünler üreterek 15 yılı aşkın zamanda hem Türkiye'ye hem de dünyaya açıldı. Bölgede aranan bir isim olan kadın girişimci, “50 yaşından sonra hobim, 60 yaşından sonra da hobim işim oldu” diyerek başarısını özetledi.
İHA
• 21 Kasım 2024 - 10:34 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Kasım 2024 - 10:34 • Son Güncelleme: