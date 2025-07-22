50 bin TL sermaye yetiyor! Bu işe başlayan bir yılda evini alıyor, 30 yıl boyunca kazandırıyor

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Küçük bir alanda meyve ağacı yetiştirip hem kendi tüketimini sağlamak hem de satışını yapmak isteyenlerin ilk tercihinden biri kiraz ağacı. Kiraz ağacından yüksek verim alınabilmesi için düzenli ve bilinçli bakım büyük önem taşıyor. İlk yıllarda doğru yapılan şekil budamaları, ağacın ilerleyen dönemlerde sağlıklı gelişimini desteklerken, her yıl yapılması gereken verim budamaları ise meyve kalitesini artırıyor. Sulama, özellikle çiçeklenme ve meyve tutumu dönemlerinde kritik rol oynarken, toprak analizi sonucu uygulanan gübreleme işlemleri de verimi doğrudan etkiliyor. Zararlılara ve hastalıklara karşı düzenli ilaçlama yapılması gereken kiraz ağaçlarında, en büyük risklerden biri ise ilkbahar geç donları. Çiçeklenme döneminde yaşanacak ani sıcaklık düşüşleri, ürün kaybına neden olabiliyor. Tüm bu süreçler, kiraz üretiminin zahmetli ancak doğru yöntemlerle yüksek getirili bir tarım faaliyeti olmasını sağlıyor.