5 milyarlık vurgun! Kaçarken yakalandı şok detaylar ortaya çıktı: Eşim sosyalleşsin diye oda verdim
İzmir'de, 'yüksek kar' vaadiyle, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanan 28 kişiden Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı'nın (34) hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Eşinin imza ve tasarruf yetkisi bulunmadığını, evde sıkılmaması için şirkette yer verdiğini söyleyen, FETÖ üyeliğinden ihraç asker Ocakcı, FETÖ'cülerin hedefi olmuş olabileceğini söyledi. Kaçarken yakalanan Ocakcı, Kıbrıs'a da eşini ve kayınvalidesini bırakıp geri dönmek için gitmek istediğini ifade etti.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 16 Şubat 2024 - 11:45 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 16 Şubat 2024 - 11:45 • Son Güncelleme: