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    Yaşam40 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu
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    40 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Bursa'da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bu zamana kadar müşterilerinin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık para ve altın bulup iade etti.

    İHA
    • 13 Şubat 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 13 Şubat 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
    140 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Örnek esnaf Fatih Şahin, Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizleme işiyle uğraşıyor. Şahin, bu zamana kadar müşterilerin getirdiği kıyafetlerin cebinde 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldu.

    240 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Müşterilerin ceplerinde bulduğu paraları iade eden örnek esnaf, bazı müşterilerin teşekkür bile etmediğini belirterek sitemini dile getirdi.

    340 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Kuru temizleme işini 40 yıldır yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Kuru temizleme, özel makinelerle su kullanılmadan bir kimyasalla kirleri temizleme yöntemedir. Kuru temizleme gören kıyafetler deforme olmaz, makineye konduğu gibi çıkar.

    440 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum. Müşterilerimin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde bu zamana kadar 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldum. Hepsini sahiplerine iade ettim.

    540 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Para ve altınlarını iade ettiğim hiçbir müşterim bana hediye bile vermedi.

    640 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

    Bazıları teşekkür bile etmedi. İşimi severek yapıyorum. Kuru temizleme ücretleri pantolon 25, ceket 45, mont ise 60 lira" dedi.

    740 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu
    840 yılda 400 bin liralık altın ve dolar buldu

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