37 yıldır koleksiyonerliğini yaptığı hat tablolarına kendi eserlerini de kattı! 60 yaşında öğrenmeye başladı
Bursa'da Ekrem Uslu (67), 37 yıldır biriktirdiği hat tabloları koleksiyonuna kendi eserlerini de katmak için 60 yaşında hat sanatını öğrenmeye başladı. Yıllarca esnaflık yapan, 7 senedir hat öğrencisi olan Uslu, 100 eserin bulunduğu koleksiyonunun yanına, Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki atölyesinde yaptığı hat çizimlerini de eklemek istiyor.
Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)
• 12 Aralık 2024 - 14:03 • Son Güncelleme:
Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)
• 12 Aralık 2024 - 14:03 • Son Güncelleme: