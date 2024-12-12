37 yıldır koleksiyonerliğini yaptığı hat tablolarına kendi eserlerini de kattı! 60 yaşında öğrenmeye başladı

Dışarıda kahvede oturmak veyahut sağda solda gezmektense, burada manevi bir haz alıyoruz. Allah’ın kelamını yazıyoruz. Bu da insana çok büyük bir haz veriyor. Hat zor ama sabır isteyen bir şey. Sabırlı olduğunuz müddetçe, başarılmayacak bir şey yok. Rabb'im yazdığın yazının karşılığını veriyor” ifadelerini kullandı.