30 yıllık esnaf böylesini görmedi: Dilencinin 1 günlük hasılatı şaşırttı

5

"4 bin TL den fazla parayı bize bütünletti. Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı. "