30 metre resim kağıdında sevgiyi çizdiler! 700 öğrenciden iç ısıtan Öğretmenler Günü kutlaması

‘Öğretmen, öğrenci ve sevgi çemberi’ vurgusu

22 yıllık Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Poyraz, “40 öğretmen ve 700’e yakın öğrenci resim etkinliğine katıldı. Okul, eğitim, öğretim, sınırlı bir kavram değildir. Okul sınırlarla çevrildi değildir. Öğretmenlik de sadece 40 dakika sınıfın içerisinde ders yapmaktan ibaret değildir. Bunu düşünerek öğretmen ve öğrencilerimizi, ortak bir sevgi çemberinin içerisinde resim yapma etkinliğine davet ettik. Keyif alınan güzel bir ürün ortaya çıktı. Öğrenciler çok eğlendi. Öğretmen, öğrenci ve sevgi çemberini, sanat çatısı altında birleştirmiş olmak bizim için çok onur verici oldu. Bunu da Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirmiş olmak da ayrıca bir güzellik” diye konuştu.