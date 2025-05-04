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Gündem3 yaşına kadar tek kelime konuşamadı! Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var
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3 yaşına kadar tek kelime konuşamadı! Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var

Çağdaşları tarafından kahraman ve ilham kaynağı olarak görülen ünlü Nobel ödüllü bilim adamı 3 yaşına kadar tek kelime konuşmadı. Geçtiğimiz yüzyılın en iyi bilim iletişimcilerinden biri olarak kabul edildi. Fikrini kabul ettirmek için 35 yıldan fazla zaman harcayan ünlü fizikçi, insan beynindeki en tehlikeli yanılsamayı da açığa çıkardı.

Emre Dağdelen | Gazetevatan
• 04 Mayıs 2025 - 09:38 • Son Güncelleme:
Emre Dağdelen | Gazetevatan
• 04 Mayıs 2025 - 09:38 • Son Güncelleme:
13 yaşına kadar tek kelime konuşamadı Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var

Atom bombasının yapımına yardım eden ve Challenger felaketini çözüme kavuşturan ünlü bilim adamı Richard Feynman'dan söz ediyoruz. Feynman, Carl Sagan'la birlikte 20. yüzyılın en iyi bilim iletişimcilerinden biri olarak kabul edilir.

23 yaşına kadar tek kelime konuşamadı Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var

Çocukken 3 yaşına kadar tek kelime etmemiş. Sonunda dili öğrendiğinde arkadaşları onun "serseri gibi konuştuğunu" söylemiş. Öğrenciyken defterleri yazım hatalarıyla doluymuş.Ama onun en büyük içgörüsü atomlar veya roketler hakkında değildi.

33 yaşına kadar tek kelime konuşamadı Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var



O inanıyordu ki:

"Sorgulanamayacak cevaplardan çok, cevaplanamayacak sorularım olmasını tercih ederim."

43 yaşına kadar tek kelime konuşamadı Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var

Elbette, biraz kötü dilbilgisi, doymak bilmez meraklı fizik profesörünün bilime, hikaye anlatıcılığına ve bongo davullarına olan sevgisini dünyanın dikkatine sunmasını engellemeyecekti.

53 yaşına kadar tek kelime konuşamadı Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var

Aşağıdaki listede, Feynman'ın dünya görüşünün özünü, çalışmalarına nüfuz etmiş gibi görünen ve dolayısıyla muhtemelen düşüncesinin temelini oluşturan tekrar eden veya temel "ilk prensipleri" destekleyen ifadelerde buldu. Bu prensiplerin birçoğu kendi hayatımda büyük bir etkiye sahipti. Aslında, dünya hakkında açık ve rasyonel bir şekilde düşünmek için daha keskin bir nokta paketi olan başka bir bilim insanını akla getirmiyor.

6Feynman İlkeleri

Feynman İlkeleri



"Birinci kural, kendinizi kandırmamanızdır; çünkü siz en kolay kandırılabilen kişisiniz."

"Bilimsel bilgi, çeşitli kesinlik derecelerine sahip ifadelerden oluşan bir bütündür; bazıları oldukça belirsiz, bazıları neredeyse kesindir, ancak hiçbiri kesinlikle kesin değildir."

"Sorgulamamıza, şüphe etmemize, emin olmamamıza izin verin."

"Otoriteye hiçbir saygınız olmasın; kimin söylediğini unutun ve bunun yerine nereden başladığına, nerede bitirdiğine bakın ve kendinize şu soruyu sorun: 'Bu makul mü?'"

"Kargo kültü biliminde (çöp biliminde) genel olarak eksik olan bir özellik fark ediyorum... Bu bir tür bilimsel dürüstlük, bir tür mutlak dürüstlüğe karşılık gelen bir bilimsel düşünce ilkesidir."

"Eğer bir deney yapıyorsanız, onu geçersiz kılabileceğini düşündüğünüz her şeyi bildirmelisiniz; sadece doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri değil."

"Bilimsel bilgi, iyi veya kötü şeyler yapmaya olanak sağlayan bir güçtür; ancak nasıl kullanılacağına dair talimatlar içermez."

"Eğer bütün tartışmaları, bütün eleştirileri bastırırsak, 'Bu cevap, dostlarım; insan kurtuldu!' diye haykırırsak, insanlığı uzun bir süre otoritenin zincirlerine mahkum edeceğiz ve onu mevcut hayal gücümüzün sınırlarıyla sınırlayacağız."

"Diğer alanlara bu gezileri yaptığımız için özür dilemiyoruz, çünkü vurguladığımız gibi, alanların ayrılması yalnızca insani bir kolaylık ve doğal olmayan bir şeydir. Doğa bizim ayrılıklarımızla ilgilenmez ve ilginç olguların çoğu alanlar arasındaki boşlukları kapatır."

"Matematik sadece bir dil değildir. Matematik bir dil artı akıl yürütmedir. Bir dil artı mantık gibidir. Matematik akıl yürütme için bir araçtır."

"Bir şeyin adını bilmekle, bir şeyi bilmek arasındaki farkı çok erken öğrendim."

"Konuşmadaki asıl sorun kesin dil değildir. Sorun açık dildir."

"Bilim alanında, yani aşina olduğum alanda gerçek başarıya ulaşmanın tek yolu, kanıtları, sizin nasıl olması gerektiğini düşündüğünüze bakmaksızın, çok dikkatli bir şekilde tanımlamaktır."

"Bu nedenle araştırmaya gittiğimizde ne yapmaya çalıştığımıza önceden karar vermemeliyiz, sadece bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmalıyız.""İstisna kuralı sınar."

"Bu bilimin ilkesidir. Herhangi bir kuralın istisnası varsa ve bu istisna gözlemle kanıtlanabiliyorsa, o kural yanlıştır."