3 yaşına kadar tek kelime konuşamadı! Ünlü bilim adamı 35 yıl sonra çözdü: İnsan beyninin bir tehlikesi var

Feynman İlkeleri





"Birinci kural, kendinizi kandırmamanızdır; çünkü siz en kolay kandırılabilen kişisiniz."



"Bilimsel bilgi, çeşitli kesinlik derecelerine sahip ifadelerden oluşan bir bütündür; bazıları oldukça belirsiz, bazıları neredeyse kesindir, ancak hiçbiri kesinlikle kesin değildir."



"Sorgulamamıza, şüphe etmemize, emin olmamamıza izin verin."



"Otoriteye hiçbir saygınız olmasın; kimin söylediğini unutun ve bunun yerine nereden başladığına, nerede bitirdiğine bakın ve kendinize şu soruyu sorun: 'Bu makul mü?'"



"Kargo kültü biliminde (çöp biliminde) genel olarak eksik olan bir özellik fark ediyorum... Bu bir tür bilimsel dürüstlük, bir tür mutlak dürüstlüğe karşılık gelen bir bilimsel düşünce ilkesidir."



"Eğer bir deney yapıyorsanız, onu geçersiz kılabileceğini düşündüğünüz her şeyi bildirmelisiniz; sadece doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri değil."



"Bilimsel bilgi, iyi veya kötü şeyler yapmaya olanak sağlayan bir güçtür; ancak nasıl kullanılacağına dair talimatlar içermez."



"Eğer bütün tartışmaları, bütün eleştirileri bastırırsak, 'Bu cevap, dostlarım; insan kurtuldu!' diye haykırırsak, insanlığı uzun bir süre otoritenin zincirlerine mahkum edeceğiz ve onu mevcut hayal gücümüzün sınırlarıyla sınırlayacağız."



"Diğer alanlara bu gezileri yaptığımız için özür dilemiyoruz, çünkü vurguladığımız gibi, alanların ayrılması yalnızca insani bir kolaylık ve doğal olmayan bir şeydir. Doğa bizim ayrılıklarımızla ilgilenmez ve ilginç olguların çoğu alanlar arasındaki boşlukları kapatır."



"Matematik sadece bir dil değildir. Matematik bir dil artı akıl yürütmedir. Bir dil artı mantık gibidir. Matematik akıl yürütme için bir araçtır."



"Bir şeyin adını bilmekle, bir şeyi bilmek arasındaki farkı çok erken öğrendim."



"Konuşmadaki asıl sorun kesin dil değildir. Sorun açık dildir."



"Bilim alanında, yani aşina olduğum alanda gerçek başarıya ulaşmanın tek yolu, kanıtları, sizin nasıl olması gerektiğini düşündüğünüze bakmaksızın, çok dikkatli bir şekilde tanımlamaktır."



"Bu nedenle araştırmaya gittiğimizde ne yapmaya çalıştığımıza önceden karar vermemeliyiz, sadece bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmalıyız.""İstisna kuralı sınar."



"Bu bilimin ilkesidir. Herhangi bir kuralın istisnası varsa ve bu istisna gözlemle kanıtlanabiliyorsa, o kural yanlıştır."