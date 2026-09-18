3 mahalleyi birbirine bağlıyor! Hatay’da o yol baştan sona yenileniyor

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HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışma, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunu kapsıyor. Uzun süredir asfalt yenilemesi yapılmayan ve bölgede yoğun olarak kullanılan güzergâhta başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 10, 5 kilometrelik yolun yenilenmesi planlanıyor.Beton asfalt seriminin sürdüğü güzergâhta yolun modernizasyonunun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üç mahalle arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.