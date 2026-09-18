3 mahalleyi birbirine bağlıyor! Hatay’da o yol baştan sona yenileniyor
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ulaşımı rahatlatacak önemli bir çalışma başladı. Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda beton asfalt serimine geçildi. Uzun süredir yenilenmeyen güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında 10,5 kilometrelik yolun baştan sona modernize edilmesi planlanıyor.
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HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışma, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunu kapsıyor. Uzun süredir asfalt yenilemesi yapılmayan ve bölgede yoğun olarak kullanılan güzergâhta başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 10, 5 kilometrelik yolun yenilenmesi planlanıyor.Beton asfalt seriminin sürdüğü güzergâhta yolun modernizasyonunun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üç mahalle arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.
Yukarıpulluyazı Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktaş, yolun uzun süredir sathi kaplama olarak kullanıldığını belirterek mevcut yolun araç sürücüleri açısından zorluk oluşturduğunu ifade etti. Aktaş, HBB’nin başlattığı beton asfalt çalışmasının mahalle ve çevresindeki ulaşım açısından önemli olduğunu söyledi.Çalışmadan dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkür eden Aktaş, yol çalışmalarının yanı sıra ilçede ve kent genelinde ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.