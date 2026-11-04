3 bin metre rakımda keşfedildi! Profesör 'ne yazık ki' deyip 100 yıllık sırrı açıkladı

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Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Savaşları ve diğer cephelerle daha çok bilindiğine dikkati çeken Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın belki de hiç bilinmeyen cephelerinden biri Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Gümüşhane civarında meydana gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu, bir kolu Erzurum başka bir kolu ise Trabzon üzerinden Gümüşhane civarında bir araya gelmek için hareket geçmiş. Bu iki Rus ordusunu Gümüşhane'deki Osmanlı kuvvetleri büyük bir direnişle durdurmuş. Günümüzde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi civarında yer alan bu savaş alanları ve oradaki siperler savaşın izlerini günümüze taşıyor. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın girişimleriyle ben ve Dr. Mübarek İpek bu bölgelerde bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmamızda şunu gördük ki; o bölgede özellikle 2 bin 600- 3 bin metredeki siperler hala ilk zamanki halleriyle korunmaktadır. Bu savaşa ait izler ne yazık ki çok fazla bilinmiyor" dedi.