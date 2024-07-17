29 kişinin hayatını kaybettiği Beişktaş'taki gece kulübünün davası başladı! Sigortasız çalıştırdığı işçinin ölümüne 'takdir - i ilahi' dedi
Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Çağatay Altunel suçsuz olduğunu iddia ederken, ‘Sayın hakim yaşanan olay takdiri ilahidir. Suçum yok, masumum. Locaların metal kısmını yapacaktım. İşimiz bitmişti. Yangın olmasa böyle bir olay yaşanmayacaktı.’ ifadelerini kullandı.
• 17 Temmuz 2024 - 14:35 • Son Güncelleme:
• 17 Temmuz 2024 - 14:35 • Son Güncelleme: