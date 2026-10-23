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Gündem29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK! Resmî Gazete'de yayımlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava?
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29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK! Resmî Gazete'de yayımlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava?

23.10.2026 - 08:57Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı belli oldu. İşte detaylar...

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129 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK! Resmî Gazete'de yayımlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava?

Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala merak edilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Marmaray, İZBAN, Başkentray ve belirlenen raylı sistem hatları 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

229 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK! Resmî Gazete'de yayımlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava?

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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