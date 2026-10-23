29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK! Resmî Gazete'de yayımlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava?
23.10.2026 - 08:57Güncellenme Tarihi:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı belli oldu. İşte detaylar...
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.