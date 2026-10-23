29 Ekim’de ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN ve metro için karar Resmi Gazete’de yayımlandı
23.10.2026 - 08:57Güncellenme Tarihi:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, İZBAN, Başkentray ve belirlenen raylı sistem hatlarında vatandaşlar gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.