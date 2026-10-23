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Gündem29 Ekim’de ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN ve metro için karar Resmi Gazete’de yayımlandı
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29 Ekim’de ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN ve metro için karar Resmi Gazete’de yayımlandı

23.10.2026 - 08:57Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, İZBAN, Başkentray ve belirlenen raylı sistem hatlarında vatandaşlar gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.

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129 Ekim’de ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN ve metro için karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala merak edilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Marmaray, İZBAN, Başkentray ve belirlenen raylı sistem hatları 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

229 Ekim’de ulaşım ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN ve metro için karar Resmi Gazete’de yayımlandı

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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