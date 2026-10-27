28 EKİM YARIM GÜN MÜ? Yarın okullar, bankalar ve özel sektör tatil mi? İşte 28-29 Ekim tatil takvimi
28 Ekim yarım gün mü, okullar ve bankalar öğleden sonra tatil mi? Cumhuriyet Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve çalışan yarınki tatil düzenini araştırıyor. 2429 sayılı Kanun'a göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmî tatil başlayacak. Peki, özel sektör çalışanları da yarım gün tatil yapacak mı, üniversitelerde ders var mı, 30 Ekim Cuma günü okullar açık olacak mı? İşte 28-29 Ekim 2026 tatil takvimi...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlanırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar yarın başlayacak resmî tatilin ayrıntılarını araştırıyor. Özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okulların, bankaların, üniversitelerin ve kamu kurumlarının saat kaçta kapanacağı merak ediliyor.
28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Böylece bu yıl da toplam 1,5 günlük resmî tatil uygulanacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMÎ TATİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Evet, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un birinci maddesine göre Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor.
Bu nedenle 28 Ekim'de sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzeni geçerli olacak. Saat 13.00'ten sonra ise resmî tatil uygulanacak.
29 Ekim Perşembe günü de tam gün tatil yapılacak.
28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA DERS VAR MI?
28 Ekim Çarşamba günü ilkokul, ortaokul ve liselerde yarım günlük eğitim yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamı resmî tatil kapsamında bulunuyor.
Buna göre öğrenciler 28 Ekim'de sabah saatlerinde okula gidecek. Saat 13.00'ten itibaren resmî tatil başlayacağı için öğleden sonra normal ders programı uygulanmayacak.
Ancak her okulun ders başlangıç ve bitiş saatleri aynı değil. Özellikle ikili eğitim yapılan okullarda veya Cumhuriyet Bayramı törenlerinin düzenlendiği kurumlarda program farklılıkları olabileceği için velilerin okul yönetiminin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
29 Ekim Perşembe günü ise ilkokul, ortaokul ve liselerde tam gün tatil olacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR TATİL Mİ?
28 Ekim'de resmî tatil yalnızca kamu çalışanları için geçerli değil. Özel sektör işyerlerinde de saat 13.00'ten itibaren ulusal bayram tatiline ilişkin hükümler uygulanacak.
Ancak bu durum bütün özel işletmelerin öğleden sonra mutlaka kapalı olacağı anlamına gelmiyor. Bazı işyerleri faaliyetlerine devam edebiliyor.
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücret hakları ayrıca düzenleniyor.
28 Ekim günü saat 13.00'ten sonraki çalışma, genel tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu sürede çalışan işçilerin ilave ücret hakları da ilgili mevzuata göre hesaplanıyor.
29 Ekim'de çalışan işçiler için ise İş Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince normal ücretlerine ek olarak çalıştıkları gün için bir günlük ücret daha ödenmesi gerekiyor.
28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
28 Ekim Çarşamba günü banka şubelerinde de yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak.
Bankalar günün ilk yarısında hizmet verecek. Saat 13.00'ten itibaren resmî tatil başlayacağı için öğleden sonra normal şube işlemleri yapılmayacak.
29 Ekim Perşembe günü ise banka şubeleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak.
ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek. Ancak EFT gibi bankalar arası para transferlerinde tatil günlerine ilişkin işlem ve valör kuralları geçerli olacak.
Borsa İstanbul'un 2026 resmî tatil takviminde de 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün tatil olarak gösteriliyor.
28 EKİM ÜNİVERSİTELERDE YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim Çarşamba günü üniversitelerde de saat 13.00'ten itibaren resmî tatil uygulanacak.
Sabah saatlerindeki dersler ve idari işlemler üniversitelerin kendi programlarına göre sürdürülebilecek. Öğleden sonra ise resmî tatil başlayacak.
29 Ekim Perşembe günü üniversitelerde normal eğitim yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler ise üniversitelerin duyurduğu programlara göre gerçekleştirilebilecek.
28 EKİM'DE HASTANELER, NOTERLER VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
28 Ekim'de nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, belediyelerin idari birimleri ve diğer kamu kurumlarında saat 13.00'ten itibaren resmî tatil uygulanacak.
Noterliklerde de normal işlemler bakımından yarım günlük tatil düzeni geçerli olacak.
Devlet hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri resmî tatil saatinden etkilenecek. Ancak acil servisler ve kesintisiz hizmet sunan sağlık birimleri çalışmaya devam edecek.
29 Ekim Perşembe günü kamu kurumlarının rutin hizmetlerine ara verilecek. Nöbet esasına göre yürütülen ve kesintisiz sunulması gereken hizmetler devam edecek.
28 EKİM NEDEN YARIM GÜN TATİL?
28 Ekim'in yarım gün tatil olmasının nedeni, Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıç saatinin kanunla belirlenmiş olması.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 29 Ekim, Cumhuriyet'in ilan edildiği gün olarak ulusal bayram kabul ediliyor.
Aynı kanunda bayramın 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacağı ve 29 Ekim boyunca devam edeceği açıkça belirtiliyor.
Dolayısıyla 28 Ekim'in öğleden sonrasının tatil olması bu yıla özel alınmış yeni bir karar değil. Cumhuriyet Bayramı her yıl toplam 1,5 gün resmî tatil olarak kutlanıyor.
29 EKİM RESMÎ TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmî tatil.
Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanacak takvim şöyle:
|Tarih
|Tatil durumu
|28 Ekim Çarşamba
|Saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil
|29 Ekim Perşembe
|Tam gün resmî tatil
|30 Ekim Cuma
|Normal çalışma ve eğitim günü
|31 Ekim Cumartesi
|Hafta sonu
|1 Kasım Pazar
|Hafta sonu
Böylece kanuni Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak.
30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ, 4,5 GÜN TATİL OLACAK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil değil.
Mevcut takvime göre 30 Ekim'de okullarda eğitim öğretim, kamu kurumlarında da normal mesai düzeni devam edecek.
29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi, 30 Ekim Cuma gününün kendiliğinden tatil olmasını sağlamıyor.
Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı tatilinin otomatik olarak 4,5 güne uzaması söz konusu değil.
30 Ekim için ayrıca idari izin veya tatil kararı alınmadığı sürece mevcut takvim uygulanacak. Özel sektörde çalışanlar ise işverenleriyle anlaşarak cuma günü yıllık izin kullanmaları hâlinde tatillerini hafta sonuyla birleştirebilir.