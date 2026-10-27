28 EKİM YARIM GÜN MÜ? Yarın okullar, bankalar ve özel sektör tatil mi? İşte 28-29 Ekim tatil takvimi

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28 Ekim'de resmî tatil yalnızca kamu çalışanları için geçerli değil. Özel sektör işyerlerinde de saat 13.00'ten itibaren ulusal bayram tatiline ilişkin hükümler uygulanacak.

Ancak bu durum bütün özel işletmelerin öğleden sonra mutlaka kapalı olacağı anlamına gelmiyor. Bazı işyerleri faaliyetlerine devam edebiliyor.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücret hakları ayrıca düzenleniyor.

28 Ekim günü saat 13.00'ten sonraki çalışma, genel tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu sürede çalışan işçilerin ilave ücret hakları da ilgili mevzuata göre hesaplanıyor.

29 Ekim'de çalışan işçiler için ise İş Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince normal ücretlerine ek olarak çalıştıkları gün için bir günlük ücret daha ödenmesi gerekiyor.