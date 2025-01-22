26 bin dokunuşla samuray zırhı tasarladı, Japonya’daki yarışmaya katılacak

TAMAMLANMASI 9 HAFTA SÜRDÜ





Zırhın yapımına başlamadan önce yaklaşık 1 yıl araştırma gerçekleştirdiğini belirten Erbatan, "Dünyada, Japon kültürü oldukça popülerdir. Kültürlerine oldukça değer verirler. Bu samuray kostümü de zırh olarak günümüzde hala üretilmektedir. 26 bin 844 dokunuşa sahip zırhın tamamlanması 9 hafta sürdü. Bu zırhı eski metotlarla yapmayı bilen kişi sayısı dünyada çok azdır. Günümüzde örneğine rastlamak zor. Ülkemizde bu denli profesyonelce örneğine rastlamadık. Dünya tarihindeki en zor tasarımlardan bir tanesi. Yaparken keyif aldık. Zırhı geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görücüye çıkardık. İnsanlar çok şaşırdı. Bakan bir daha baktı" diye konuştu.



JAPON ZIRHINDA BOZKURTLARZırh tasarımının 12 Nisan'da Japonya'da gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük samuray toplantısı olarak bilinen Shingen-ko Festivali'nde yapılacak tasarım yarışmasına aday gösterildiğini anlatan Bilal Erbatan, şöyle konuştu:



"Zırhımızın yarışacağı festival, eski samuray kültürünü günümüzde yaşatan önemli bir festival. Her yıl 12 Nisan'da gerçekleştiriliyor. Bu yarışmaya aday gösterilen tek Türk tasarım zırhı olma özelliği taşıyor. Festivale katılan herkes Samuray kıyafetleri giyecek. Kortej ve gösteriler yapılacak. Zırh kendi başına her ne kadar Japon kültürüne ait olsa da tasarımında Türk sembolleri de kullandım. Tasarımda kırmızı ve beyaz tonlamalara öncelik verdim. Göğüs bölümünün sağında ve solunda 2 bozkurt simgesi var. Böylece Türk kültürümüzü de yansıtmış olduk" (DHA)