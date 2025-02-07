250 yıldır sirkecilik yapıyorlar! Karabük'te 5'inci nesil kuşağa aktarılan sirkecilik mesleği korunuyor

Çünkü ilaçlı olandan hayır çıkmaz. Çok da yıkanması ve temizlenmesi lazım. Temizliğe çok dikkat edeceksin. Üzüm sirkesini bilhassa ağaç fıçıda yapmak en doğru olanıdır. Çünkü onda herhangi bir kimyasal madde olmaz. Hiçbir şey karıştırmadan doğal yapmak önemli” dedi.