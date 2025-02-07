250 yıldır sirkecilik yapıyorlar! Karabük'te 5'inci nesil kuşağa aktarılan sirkecilik mesleği korunuyor
Karabük'te Ayyıldız ailesinin 250 yıldır yaptığı sirkecilik mesleğini Ahmet Ayyıldız (48) beşinci kuşak olarak devam ettiriyor. Ayyıldız, mesleğini şimdilerde ise kızı Sıdıka Ennur Ayyıldız’a (9) öğretiyor. Aile mesleğini devam ettirmek istediklerini belirten Ahmet Ayyıldız, kendi bağlarında yetiştirdikleri ‘Çavuş Üzümleri’ ve ‘Şamlağı Elması’ ile alıçtan sirke yaptıklarını ifade ederek, “Ben kendim beşinci kuşağım. 250 seneden beri biz bu işi yapıyoruz. Ben babamdan devraldım'' dedi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-
• 07 Şubat 2025 - 10:50 • Son Güncelleme:
Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-
• 07 Şubat 2025 - 10:50 • Son Güncelleme: