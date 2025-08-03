25 yıllık kuyumcu vurgun yapıp kaçtı! Altınlarını isteyenleri 'git yarın gel' diye oyaladı veya sahte altın verdi

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Mağdur Semra Mutlu, "25 yıldır burada kuyumcuydu, güveniyorduk. Sürekli alışveriş yapıyorduk. En son 4 ay önce bir zincir almak istedim 130 bin liraya Bugün yarın sabah akşam diyerek 4 ay boyunca erteledi. 2 gün oldu kaçmış gitmiş. Daha önce de altın aldık onlar da sahte mi değil mi bilmiyoruz. Bulgaristan'a kaçtığı söyleniyor. Burada birçok kişi mağduruz. Bir tane zincir verdi bana, 'Bunu tak şimdilik' dedi. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış. Kuyumcuda sordum ben, 130 bin lira dediler. Çok mağduruz" dedi.