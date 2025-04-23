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23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

• 23 Nisan 2025 - 08:26 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 08:26 • Son Güncelleme:
123 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı.

223 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.

323 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

Göreme ve Ortahisar'da bulunan kalkış alanlarından yükselen sıcak hava balonları, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi ve Göreme Beldesi üzerinden geçerek Aşk Vadisine iniş yaptı.

423 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

Aynı anda havalanan ve sepetlerinden Türk Bayrakları bulunan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

523 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

Balon pilotu Kemal Kaya "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız. Bu bayram Türkiye'de ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek" dedi.

623 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı