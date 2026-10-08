Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

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Özkaya, "Başvurumun kabul edilmesinin ardından yaklaşık 1,5 milyon liralık destek aldım. Bu destek sayesinde laboratuvarımda kullandığım birçok cihazı temin ettim ve bugün çoğunu aktif olarak kullanabiliyorum. Diş hekimi olan yengemin de desteğiyle burada bazı hekimlerle çalışıyoruz. Diğer laboratuvarlarla da işbirliği yaparak işlerimizi sürdürüyoruz." dedi.İşini büyütmek ve hizmet alanını genişletmek istediğini belirten Özkaya, "Gelecekteki hedefim güzel ve kaliteli dişler üretmek, bölgede hizmet alanımızı genişletmek ve Türkiye genelinde adını duyurmuş, başarılı bir tekniker olmak." ifadelerini kullandı.