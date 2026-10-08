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Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

08.10.2026 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki diş teknikeri Tuana Özkaya, devlet desteğiyle yaklaşık bir yıl önce kendi iş yerini kurarak büyük bir başarıya imza attı. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan genç girişimci, porselen diş ve total protezler üreterek Türkiye'nin dört bir yanındaki diş hekimlerine hizmet veriyor.

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1Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

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Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle yaklaşık bir yıl önce kendi diş protez laboratuvarını kuran 22 yaşındaki Tuana Özkaya, porselen diş ve total protezler hazırlayarak Türkiye'nin farklı şehirlerindeki diş hekimlerine hizmet veriyor.

2Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

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Diş hekimi dayısı ve yengesinin tavsiyesiyle 2023 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü'ne kaydolan Özkaya, eğitim hayatı boyunca kendisini mesleğinde geliştirmeye çalıştı. Öğrencilik döneminde dayısı ve yengesinin yanında da deneyim kazanan Özkaya, geçen yıl üniversiteden mezun olmasının ardından kendi işini kurmaya karar verdi.

3Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

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Ailesiyle girişimcilik sürecine ilişkin araştırma yapan Özkaya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Girişimci Destek Programı'na başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özkaya, yaklaşık 1,5 milyon liralık destekle kendi firmasını kurarak diş protez laboratuvarını faaliyete geçirdi.

4Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

Diş teknikeri Özkaya, AA muhabirine, aldığı destek sayesinde hayalini kurduğu laboratuvara kavuştuğunu söyledi.KOSGEB desteğiyle laboratuvarında kullandığı birçok cihazı temin ettiğini belirten Özkaya, bu cihazların çoğunu aktif şekilde kullandığını anlattı.

5Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

Yaklaşık bir yıldır Kahramanmaraş'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerindeki anlaşmalı diş hekimlerine hizmet verdiklerini belirten Özkaya, mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

6Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

Özkaya, "Başvurumun kabul edilmesinin ardından yaklaşık 1,5 milyon liralık destek aldım. Bu destek sayesinde laboratuvarımda kullandığım birçok cihazı temin ettim ve bugün çoğunu aktif olarak kullanabiliyorum. Diş hekimi olan yengemin de desteğiyle burada bazı hekimlerle çalışıyoruz. Diğer laboratuvarlarla da işbirliği yaparak işlerimizi sürdürüyoruz." dedi.İşini büyütmek ve hizmet alanını genişletmek istediğini belirten Özkaya, "Gelecekteki hedefim güzel ve kaliteli dişler üretmek, bölgede hizmet alanımızı genişletmek ve Türkiye genelinde adını duyurmuş, başarılı bir tekniker olmak." ifadelerini kullandı.

7Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

Laboratuvarını yalnızca kendi kariyeri için değil yeni istihdam imkanları oluşturmak amacıyla da kurduğunu vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

8Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

"Burayı iş arayan herkese istihdam sağlayabilmek amacıyla açtım. Burası benim için sadece bir iş yeri değil emeklerimin ve hayallerimin sonucu. Umarım bundan sonra daha iyisini yapabilir ve daha büyük başarılara imza atabilirim."

9Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

"DEVLETİN ARKANIZDA OLDUĞUNU BİLİN"

Kendi işini kurmak isteyen gençlere devlet desteklerini araştırmaları tavsiyesinde bulunan Özkaya, girişimcilik yolculuğunda ailesinin ve KOSGEB'in desteğini gördüğünü söyledi.

10Diş hekimi dayısının tavsiyesiyle başladı: Devlet desteği ile mezun olur olmaz kendi işinin patronu oldu!

Özkaya, kendisi gibi iş kurmak ve hayallerinin peşinden gitmek isteyenlerin devletin sunduğu desteklerden faydalanması gerektiğini belirterek, "Devletin arkanızda olduğunu bilin. Hayalleriniz varsa araştırın, destekleri takip edin ve cesaret edip başlayın." dedi.

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