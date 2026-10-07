Muğla’da 11 yıl sonra ilk ürünü aldılar: Altın damlayan ağaç hasat verdi: Üreticinin yeni gelir kapısı oldu

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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bölgenin iklim ve arazi yapısının sakız yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyledi. Sakız ağacının yaklaşık 11 yılda verim vermeye başladığını belirten Baydar, Muğla'daki bahçelerde ilk hasatların yapıldığını ifade etti. Baydar, "Şu ana kadar 100 dönüm bahçe tesis ettik ve çalışmalarımız devam ediyor. Fidanlarımızı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden getiriyoruz ve çiftçilerimize ücretsiz vererek toprakla buluşturuyoruz. 11 yılın sonunda artık sakız verimleri almaya başladık. Şu anda yaklaşık 80-100 gram dönemindeyiz, ilk hasatlar olduğu için. Ancak bu rakam ilerleyen yıllarda kesinlikle artacaktır." diye konuştu.