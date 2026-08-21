21 AĞUSTOS 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ve tam metni
21 Ağustos 2026 Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Mevlid-i Nebi” oldu. Hutbede Hz. Muhammed’in güzel ahlakı, aile hayatı, helal kazanç, akrabalık ve komşuluk ilişkileri ile sosyal hayatta kardeşlik vurgusu öne çıktı. Peki 21 Ağustos Cuma hutbesinde hangi mesajlara yer verildi? İşte Diyanet 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesinin konusu ve tam metni...
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21 Ağustos 2026 Cuma günü camilerde okunacak haftanın hutbesi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hutbenin başlığı “Mevlid-i Nebi” olarak açıklandı.21 Ağustos 2026 Cuma günü camilerde okunacak haftanın hutbesi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hutbenin başlığı “Mevlid-i Nebi” olarak açıklandı.
Bu haftaki hutbede Hz. Muhammed’in insanlığa örnek olan ahlakına dikkat çekilirken aile hayatından çalışma ahlakına, akrabalık ilişkilerinden komşuluğa kadar günlük hayatın farklı alanlarında nebevî ahlakın önemine vurgu yapıldı.
Diyanet ayrıca önümüzdeki pazartesi gününün Mevlid Kandili olduğunu hatırlattı. Hutbede, Hz. Muhammed’in doğumunun hicri 1500. yılı dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası’nın “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla idrak edileceği belirtildi.
21 AĞUSTOS 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
Diyanet’in 21 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Mevlid-i Nebi” oldu.
Hutbede Hz. Muhammed’in yaşantısı ve güzel ahlakı üzerinden Müslümanlara günlük hayata ilişkin mesajlar verildi.Özellikle aile içinde iyi davranmanın, helal kazancın, yapılan işi sağlam yapmanın, akrabalık bağlarını korumanın, komşularla iyi geçinmenin ve sosyal hayatta kardeşliği güçlendirmenin önemine dikkat çekildi.
Diyanet, çağımızda iletişim imkânlarının artmasına rağmen insanların ailelerinden, komşularından ve yakın çevrelerinden uzaklaşabildiğine de vurgu yaptı. Bu sorunların çözümünde nebevî ahlakın yol gösterici olduğu belirtildi.
BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİNDE HANGİ MESAJLAR VERİLDİ?
21 Ağustos Cuma hutbesinde güzel ahlak ana tema olarak öne çıktı.
Diyanet’in yayımladığı metinde Hz. Muhammed’in mazlumları, mağdurları, güçsüzleri ve ihtiyaç sahiplerini gözeten örnek kişiliğine değinildi.
Hutbede şu konular özellikle öne çıkarıldı:
Aile bireylerine iyi davranmakHelal kazanç elde etmek ve işi sağlam yapmakAkrabalık bağlarını korumakKomşularla iyi ilişkiler kurmakToplumsal kardeşliği güçlendirmekİnsanların dili ve davranışlarıyla birbirine zarar vermemesiGüzel ahlakı imanın önemli bir parçası olarak görmek
Hutbede ayrıca günümüzün dijital dünyasına dikkat çekildi. İnsanların dünyanın öteki ucundaki kişilerle saniyeler içinde iletişim kurabildiği ancak aynı evde yaşadığı eşine, çocuklarına veya anne babasına yabancılaşabildiği ifade edildi.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet’in 21 Ağustos Cuma hutbesinde önümüzdeki pazartesi gününün Mevlid Kandili olduğu hatırlatıldı.
Hutbede Hz. Muhammed’in doğumunun hicri 1500. yılı dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası’nın “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.
Hafta boyunca düzenlenecek programlarla Hz. Muhammed’in hayatının, ahlakının ve mesajlarının anlatılacağı belirtildi.
21 AĞUSTOS 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21 Ağustos 2026 tarihli “Mevlid-i Nebi” başlıklı Cuma hutbesi şöyle:
MEVLİD-İ NEBİ
Muhterem Müslümanlar!
Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), şirkin insanlığı karanlığa mahkûm ettiği cehalet çağını, tevhid akidesiyle aydınlatmıştır. O, zulmün ve kötülüğün insanlığı esir aldığı bir zamanda; mazlum ve mağdurların, güçsüz ve zayıfların umudu olmuştur. Hz. Hatice Annemiz, Efendimiz (s.a.s)’in bu hasletini şöyle ifade etmiştir:
“Allah’a yemin ederim ki Cenâb-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin; muhtaç olanların bakımını üstlenirsin; aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın; misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin.”“Allah’a yemin ederim ki Cenâb-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin; muhtaç olanların bakımını üstlenirsin; aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın; misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin.”
Aziz Müminler!
İnsanlığın muhtaç olduğu güzel ahlakın tüm unsurları, Allah’ın Kitabı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnet-i seniyyesinde mevcuttur.
Dolayısıyla kim, ailesinde huzur istiyorsa; “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır” nebevi tavsiyesine sarılsın.
Kim, helal kazanç arıyorsa; “Allah kişinin, işini sağlam yapmasından hoşlanır” prensibini hayatında ilke edinsin.Kim, akrabasıyla bağlarını korumanın, komşularıyla iyi geçinmenin, sosyal hayatta kardeşliği ikame etmenin gayretinde ise; “Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir” öğüdüne dikkat etsin.Ve kim de imanın tadını almayı arzuluyorsa; “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır” hadis-i şerifini kendisine rehber kılsın.
Kıymetli Müslümanlar!
Bugün, iletişim imkânları çoğalmakta; bilgi, saniyeler içerisinde dünyanın dört bir yanına ulaşabilmektedir. Ne var ki bütün bu gelişmelere rağmen insanlık, huzura ve sükûnete her zamankinden daha fazla muhtaçtır.
Dünyanın diğer ucundakilerle iletişim kurabilen nice insanımız; aynı evi paylaştığı eşine, çocuklarına, anne ve babasına yabancı olabilmektedir.
Sanal dünyanın kalabalığında kaybolan nice insanımız da; yanı başındaki komşusunun derdini, akrabasının hâlini, mahallesindeki ihtiyaç sahibinin sesini duyamamaktadır.
Şu hususu unutmayalım ki; çağımızda yaşadığımız bu sorunların çözümü, hutbemizde bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız nebevî ahlaktadır.
Değerli Müminler!
Önümüzdeki Pazartesi günü Mevlid Kandilidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in doğumunun hicri bin beş yüzüncü yılı olması münasebetiyle Mevlid-i Nebi Haftasını “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla idrak edeceğiz.
Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i anmaya, anlamaya ve getirdiği mesajları insanlıkla buluşturmaya gayret göstereceğiz.
Bizleri, Allah Resûlü (s.a.s)’e ümmet kılan Yüce Rabbimize hamd ve sena; peygamberimiz, rehberimiz ve örneğimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına salat ve selam olsun.Mevlid Kandilimiz şimdiden mübarek olsun.
Aziz Kardeşlerim!Hutbemizi Ahzâb suresinde yer alan şu ayet-i kerimelerin mealiyle bitiriyoruz:“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”DİYANET 21 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ PDF21 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinin PDF metni Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Hutbenin resmi başlığı “Mevlid-i Nebi” olurken metnin sonunda kaynak olarak Buhari, İbn Mâce, Taberânî, Nesâî, Ebû Dâvûd ve Ahzâb Suresi’nin 45-46. ayetleri gösterildi.
21 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ ÖZETİ
Bu haftaki Cuma hutbesinin ana mesajı Hz. Muhammed’in güzel ahlakını hayatın her alanında örnek almak oldu.Diyanet hutbede özellikle aile ilişkileri, çalışma ahlakı, helal kazanç, akrabalık, komşuluk ve toplumsal kardeşlik üzerinde durdu. Dijital iletişim imkânlarının artmasına rağmen insanların yakın çevrelerinden uzaklaşabildiğine dikkat çekilirken, huzur ve toplumsal dayanışma için nebevî ahlakın önemine vurgu yapıldı.Dijital iletişim imkânlarının artmasına rağmen insanların yakın çevrelerinden uzaklaşabildiğine dikkat çekilirken, huzur ve toplumsal dayanışma için nebevî ahlakın önemine vurgu yapıldı.
Hutbenin son bölümünde ise yaklaşan Mevlid Kandili ve “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla gerçekleştirilecek Mevlid-i Nebi Haftası hatırlatıldı.