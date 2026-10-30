2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI



Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan **https://sonuc.osym.gov.tr** üzerinden öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin girilmesi yeterli olacak.