2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS ön lisans sınav sonuçlarını açıkladı. 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. İşte detaylar...
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4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026-KPSS ön lisans sınavına katılan binlerce adayın beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurarak sonuçları erişime açtı. Adaylar, KPSS ön lisans puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından öğrenebilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-KPSS ön lisans sınavında beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026-KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan **https://sonuc.osym.gov.tr** üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin girilmesi yeterli olacak.