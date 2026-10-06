2026 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRET NE KADAR? Son tarih ve başvuru adımları belli oldu!

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2026 ALES/3 başvuru tarihleri, ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı sınava katılmaya hazırlanan adayların gündeminde. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyenler ile akademik kariyer planlayan binlerce aday, “ALES/3 başvuruları başladı mı, ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, ALES başvuruları ne zaman bitecek?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre yılın üçüncü ALES oturumu için başvuru süreci 7 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim 2026'da sona erecek. Sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı bulunacak.