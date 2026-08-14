2026-ALES/2 Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı! ALES Soru Kitapçığı, İşaretlemeler ve Ham Puanlar Nasıl Görüntülenir?

2



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için önemli bir duyuru yayımladı. Buna göre adayların cevap kâğıdı görüntüleri, optik okuyucular tarafından okunan işaretlemeleri, doğru cevaplar ve ham puan bilgileri erişime açıldı. Adaylar belirlenen süre boyunca sistem üzerinden sınav performanslarını ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.



ALES/2’ye katılan binlerce adayın merakla beklediği uygulama sayesinde sınavda kullanılan cevap kâğıdı, verilen cevaplar, doğru cevaplar ve test bazlı performans sonuçları şeffaf şekilde görüntülenebilecek. Böylece adaylar sınav değerlendirme sürecini ayrıntılı olarak inceleme fırsatı elde edecek.