2026-ALES/2 Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı! ALES Soru Kitapçığı, İşaretlemeler ve Ham Puanlar Nasıl Görüntülenir?
ALES/2 sonuçları açıklandı mı? 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği ALES/2 sonuçları için geri sayım sürüyor. Yüksek lisans, doktora, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurularında kullanılacak ALES puanlarını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç takvimini yakından takip ediyor. İşte ALES/2 sonuç tarihi, sonuç sorgulama süreci ve merak edilen tüm detaylar...
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2026-ALES/2 CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için önemli bir duyuru yayımladı. Buna göre adayların cevap kâğıdı görüntüleri, optik okuyucular tarafından okunan işaretlemeleri, doğru cevaplar ve ham puan bilgileri erişime açıldı. Adaylar belirlenen süre boyunca sistem üzerinden sınav performanslarını ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.
ALES/2’ye katılan binlerce adayın merakla beklediği uygulama sayesinde sınavda kullanılan cevap kâğıdı, verilen cevaplar, doğru cevaplar ve test bazlı performans sonuçları şeffaf şekilde görüntülenebilecek. Böylece adaylar sınav değerlendirme sürecini ayrıntılı olarak inceleme fırsatı elde edecek.
2026-ALES/2 CEVAP KÂĞITLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILDI?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-ALES/2 kapsamında adayların cevap kâğıtları ve aday cevapları 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.15 itibarıyla erişime açıldı.
Sistem üzerinden sunulan görüntüleme hizmeti 10 gün süreyle aktif olacak. Bu süre sonunda erişim sona erecek.
ALES/2 ADAY CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra;
İlgili sınavı seçebilecek,
"Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranına ulaşabilecek,
Sınavda kullandıkları cevap kâğıdını görebilecek,
Optik okuyucu tarafından okunan işaretlemeleri inceleyebilecek,
Doğru cevapları görüntüleyebilecek,
Test bazında doğru, yanlış ve boş sayılarıyla ham puanlarını kontrol edebilecek.
Bu uygulama sayesinde adaylar sınav performanslarını ayrıntılı biçimde değerlendirebilecek.
SORU BAZINDA İNCELEME İMKÂNI SUNULUYOR
ÖSYM'nin erişime açtığı sistemde yalnızca cevap kâğıdı görüntüsü yer almıyor.
Adaylar, yayımlanan form üzerindeki soru numaralarına tıklayarak:
Soru kökünü,
Cevap seçeneklerini,
Sorunun doğru cevabını,
Kendilerinin verdiği cevabı ayrı bir ekran üzerinden detaylı şekilde görebiliyor.
Ayrıca sorular, adayın sınava girdiği kitapçık düzenine göre görüntülendiğinden soru sıralaması ve seçenek dizilimi sınavdaki haliyle incelenebiliyor.