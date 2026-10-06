2026 ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son tarih ve başvuru adımları belli oldu!
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi hangi gün? Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların yakından takip ettiği 2026-ALES/3 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlamaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki, 2026 ALES/3 başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ALES ücreti kaç TL, son başvuru günü ne zaman, geç başvuru tarihi hangi gün ve ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte 2026 ALES/3 başvuru tarihleri ve merak edilen ayrıntılar...
kaynak olarak ekleyin
2026 ALES/3 başvuru tarihleri, ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı sınava katılmaya hazırlanan adayların gündeminde. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyenler ile akademik kariyer planlayan binlerce aday, “ALES/3 başvuruları başladı mı, ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, ALES başvuruları ne zaman bitecek?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre yılın üçüncü ALES oturumu için başvuru süreci 7 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim 2026'da sona erecek. Sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı bulunacak.
2026 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu için normal başvurular 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak.
Adaylar başvurularını 15 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar gerçekleştirebilecek. Sınav ücretinin yatırılması için son gün ise 16 Ekim 2026 olarak belirlendi.
2026 ALES/3 başvuru takvimi şöyle:
Başvuruların başlangıcı: 7 Ekim 2026
Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2026
Sınav ücreti ödeme son günü: 16 Ekim 2026
Geç başvuru günü: 21 Ekim 2026
ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım 2026
2026 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? sorusu, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adayların en fazla araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. Kimlik/YU Numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılarak giriş yapılabiliyor.
Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol ederek sınav ve başvuru bilgilerini eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Başvuru kaydının ardından sınav ücretinin de belirlenen süre içerisinde yatırılması önem taşıyor.
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, başvuru bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemi'ne girilmiş olması tek başına yeterli değil. Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış sayılacak ve işleme alınmayacak.
ALES/3 BAŞVURU ADIMLARI NELER?
2026 ALES/3 başvurusu yapacak adayların genel olarak şu adımları takip etmesi gerekiyor:
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
Aktif sınav başvuruları arasından 2026-ALES/3 seçilir.
Aday ve başvuru bilgileri kontrol edilir.
Gerekli sınav ve başvuru tercihleri tamamlanır.
Başvuru işlemi kaydedilir.
Belirlenen sınav ücreti süresi içerisinde yatırılır.
İşlem sonrasında başvuru ve ödeme bilgilerinin tamamlandığı kontrol edilir.
Adayların özellikle ücret ödeme işlemini ihmal etmemesi gerekiyor. Yalnızca başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilmesi başvurunun tamamlanması için yeterli değil.
ALES/3 SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
ALES/3 sınav ücreti, ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yatırılabiliyor.
Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların sınav ücretini de belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekiyor. İşlemlerin ardından hem başvuru kaydının hem de ücret ödeme durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.
Ücretin belirtilen süre içinde yatırılmaması halinde başvuru tamamlanmış sayılmıyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 2026-ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
Buna göre normal dönemde 1.200 TL olan ALES sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 artışla 1.800 TL olacak.
2026 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılının üçüncü ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.
ÖSYM'nin ALES kılavuzunda yer alan bilgilere göre adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
2026 ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 ALES için belirlenen sınav ücreti 1.200 TL.
Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için sınav ücretini belirlenen ödeme süresi içerisinde yatırmaları gerekiyor. ALES/3 için normal başvuru dönemindeki ücret ödemelerinin 16 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.